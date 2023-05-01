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Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа
Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа
В понедельник в районе Керченской морской паромной переправы дождь и дымка, однако видимость позволяет паромам курсировать между берегами пролива, сообщает... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T10:16
2023-05-01T10:16
керченская паромная переправа
транспорт
керченский пролив
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кубань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в районе Керченской морской паромной переправы дождь и дымка, однако видимость позволяет паромам курсировать между берегами пролива, сообщает Минтранс России. Погода в районе Керченской паромной переправы"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 мая ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с, местами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…14 градусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Работа Керченской паромной переправы"В общей сложности через Керченский пролив перевезено 139 066 пассажиров, 111 817 единиц автотранспорта и 14 158 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.С начала возобновления работы переправы, паромы совершили 3 474 оборотных рейса. Поскольку переправа - метеозависимый вид транспорта, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой при планировании поездок через Керченский пролив. В случае приостановки сообщения, они могут воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублейПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиВ Крыму модернизируют железную дорогу
https://crimea.ria.ru/20230430/pervye-passazhiry-reysa-sankt-peterburg--simferopol-pribyli-v-krym-1128457260.html
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керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, керчь, кубань, новости крыма, минтранс россии
Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа

Как работает Керченская морская паромная переправа в понедельник, 1 мая

10:16 01.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе
Паром Лаврентий в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в районе Керченской морской паромной переправы дождь и дымка, однако видимость позволяет паромам курсировать между берегами пролива, сообщает Минтранс России.

Погода в районе Керченской паромной переправы

"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 мая ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с, местами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…14 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Работа Керченской паромной переправы

"В общей сложности через Керченский пролив перевезено 139 066 пассажиров, 111 817 единиц автотранспорта и 14 158 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.
С начала возобновления работы переправы, паромы совершили 3 474 оборотных рейса. Поскольку переправа - метеозависимый вид транспорта, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой при планировании поездок через Керченский пролив. В случае приостановки сообщения, они могут воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.
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