https://crimea.ria.ru/20230501/dozhd-i-dymka---kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1128460251.html

Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа

Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа

В понедельник в районе Керченской морской паромной переправы дождь и дымка, однако видимость позволяет паромам курсировать между берегами пролива, сообщает... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T10:16

2023-05-01T10:16

2023-05-01T10:16

керченская паромная переправа

транспорт

керченский пролив

крым

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кубань

новости крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в районе Керченской морской паромной переправы дождь и дымка, однако видимость позволяет паромам курсировать между берегами пролива, сообщает Минтранс России. Погода в районе Керченской паромной переправы"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 мая ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с, местами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…14 градусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Работа Керченской паромной переправы"В общей сложности через Керченский пролив перевезено 139 066 пассажиров, 111 817 единиц автотранспорта и 14 158 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.С начала возобновления работы переправы, паромы совершили 3 474 оборотных рейса. Поскольку переправа - метеозависимый вид транспорта, водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой при планировании поездок через Керченский пролив. В случае приостановки сообщения, они могут воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублейПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиВ Крыму модернизируют железную дорогу

https://crimea.ria.ru/20230430/pervye-passazhiry-reysa-sankt-peterburg--simferopol-pribyli-v-krym-1128457260.html

керченский пролив

крым

керчь

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, керчь, кубань, новости крыма, минтранс россии