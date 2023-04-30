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Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь
Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь
В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров, однако гостям и жителям полуострова необходимо соблюдать правила... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T18:18
2023-04-30T18:18
2023-04-30T18:18
пожар
майские праздники
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безопасность
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игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров, однако гостям и жителям полуострова необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.В частности, благодаря корректировке законодательства, разводить огонь и жарить шашлыки теперь можно на удалении не менее пяти метров от стен дома. Ранее фигурировала цифра в 50 метров, что оказалось невыполнимым на практике, отметил он. При этом территория в радиусе 1,5 метров от мангала, жаровни или тандыра должна быть очищена от сухой травы, веток и других воспламеняющихся предметов.При этом в случае повышения пожарной опасности до 4 или 5 класса в каком-то отдельном районе или на всей территории полуострова может быть введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет не только на разведение костров, но и посещение лесов. Также в этот период вводятся штрафные санкции для нарушителей в размере от 10 до 800 тысяч рублей.С 1 апреля в Крыму начал действовать летний пожароопасный сезон. Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что за последние пять лет число пожаров в регионе сократилось на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым пройдет пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221209/shashlyki-zdes-ni-pri-chem-chto-takoe-ekoturizm-i-est-li-on-v-krymu-1125759297.html
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В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров
В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров
2023-04-30T18:18
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РИА Новости Крым
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пожар, майские праздники, гу мчс рф по республике крым, безопасность, крым, новости крыма, игорь скуртул
Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь
Где в Крыму можно пожарить шашлыки на природе и не получить штраф
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров, однако гостям и жителям полуострова необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.
"На сегодняшний день запрета на разведение открытого огня в Крыму нет. В этой связи на майские праздники крымчане и гости полуострова могут спокойно проводить пикники, жарить шашлык и отдыхать на природе в специально отведенных для этих целей местах и при соблюдении правил противопожарной безопасности", – сообщил Скуртул.
В частности, благодаря корректировке законодательства, разводить огонь и жарить шашлыки теперь можно на удалении не менее пяти метров от стен дома. Ранее фигурировала цифра в 50 метров, что оказалось невыполнимым на практике, отметил он. При этом территория в радиусе 1,5 метров от мангала, жаровни или тандыра должна быть очищена от сухой травы, веток и других воспламеняющихся предметов.
"В Крыму в каждом из муниципалитетов подготовлены специальные площадки для пикников. Всего около сотни объектов. За соблюдением мер пожарной безопасности будут следить сотрудники межведомственных групп из числа работников Госпожарнадзора и муниципалитетов", – уточнил замначальника республиканского главка МЧС России.
При этом в случае повышения пожарной опасности до 4 или 5 класса в каком-то отдельном районе или на всей территории полуострова может быть введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет не только на разведение костров, но и посещение лесов. Также в этот период вводятся штрафные санкции для нарушителей в размере от 10 до 800 тысяч рублей.
С 1 апреля в Крыму начал действовать летний пожароопасный сезон
. Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что за последние пять лет число пожаров в регионе сократилось на 40%.
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