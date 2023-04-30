https://crimea.ria.ru/20230430/shashlyki-na-mayskie-kak-i-gde-v-krymu-mozhno-razvodit-ogon-1128401137.html

Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь

Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Шашлыки на майские: как и где в Крыму можно разводить огонь

В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров, однако гостям и жителям полуострова необходимо соблюдать правила... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T18:18

2023-04-30T18:18

2023-04-30T18:18

пожар

майские праздники

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новости крыма

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров, однако гостям и жителям полуострова необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.В частности, благодаря корректировке законодательства, разводить огонь и жарить шашлыки теперь можно на удалении не менее пяти метров от стен дома. Ранее фигурировала цифра в 50 метров, что оказалось невыполнимым на практике, отметил он. При этом территория в радиусе 1,5 метров от мангала, жаровни или тандыра должна быть очищена от сухой травы, веток и других воспламеняющихся предметов.При этом в случае повышения пожарной опасности до 4 или 5 класса в каком-то отдельном районе или на всей территории полуострова может быть введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет не только на разведение костров, но и посещение лесов. Также в этот период вводятся штрафные санкции для нарушителей в размере от 10 до 800 тысяч рублей.С 1 апреля в Крыму начал действовать летний пожароопасный сезон. Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что за последние пять лет число пожаров в регионе сократилось на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым пройдет пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221209/shashlyki-zdes-ni-pri-chem-chto-takoe-ekoturizm-i-est-li-on-v-krymu-1125759297.html

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В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров В период майских праздников в Крыму не будут вводить запрет на разведение костров 2023-04-30T18:18 true PT1M40S

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