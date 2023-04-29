https://crimea.ria.ru/20230429/chto-s-vozdukhom--v-sevastopole-posle-pozhara-na-neftebaze-1128439896.html

Что с воздухом в Севастополе после пожара на нефтебазе

Что с воздухом в Севастополе после пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Что с воздухом в Севастополе после пожара на нефтебазе

Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано. Об этом сообщает межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T17:08

2023-04-29T17:08

2023-04-29T17:12

севастополь

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

пожар

крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Специалисты провели лабораторные исследования атмосферного воздуха в микрорайоне, где произошел пожар. Пробы на наличие углерода оксида, азота диоксида, серы диоксид, фенола и других веществ брались в восьми контрольных точках.Специалисты продолжают мониторинг за состоянием атмосферного воздуха.В субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта на территории нефтехранилища начался крупный пожар. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников. Пострадавших нет. В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Позже губернатор города сообщил, что из двух летевших на нефтехранилище беспилотников достиг цели только один. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу неподалеку от места происшествия.На данный момент пожар потушен. На месте остается дежурный расчет. В причинах происшествия разберутся следователи. СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасностьПожар на атакованной БПЛА нефтебазе в Севастополе потушен - Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-na-neftebaze-v-sevastopole-potushen---razvozhaev-1128438642.html

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