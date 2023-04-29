https://crimea.ria.ru/20230429/bolee-60-za-sutki-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128436976.html

Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T14:03

2023-04-29T14:03

2023-04-29T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 267 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели 24 человека, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 519 человек, выздоровели – 98 792. Скончались за весь период 2 594 человека.Коронавирус в РоссииВ России выявлено еще 5 990 случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. В медучреждения страны госпитализированы 920 пациентов.Выздоровело за сутки 7 186 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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