https://crimea.ria.ru/20230429/bolee-60-za-sutki-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128436976.html
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T14:03
2023-04-29T14:03
2023-04-29T14:03
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122461597_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9950c59babde13724d397cb5480fabf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 267 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели 24 человека, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 519 человек, выздоровели – 98 792. Скончались за весь период 2 594 человека.Коронавирус в РоссииВ России выявлено еще 5 990 случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. В медучреждения страны госпитализированы 920 пациентов.Выздоровело за сутки 7 186 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122461597_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f53c4185432538774b85fe2633eaf91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев заражения COVID-19 – умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 267 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 854 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 32 человека, за весь период – 208 742", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Коронавирус в Севастополе
В городе заболели 24 человека, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 33", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 519 человек, выздоровели – 98 792. Скончались за весь период 2 594 человека.
Коронавирус в России
В России выявлено еще 5 990 случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. В медучреждения страны госпитализированы 920 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 186 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: