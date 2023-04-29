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Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T14:03
2023-04-29T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 267 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели 24 человека, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 519 человек, выздоровели – 98 792. Скончались за весь период 2 594 человека.Коронавирус в РоссииВ России выявлено еще 5 990 случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. В медучреждения страны госпитализированы 920 пациентов.Выздоровело за сутки 7 186 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
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Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев заражения COVID-19 – умер один человек

14:03 29.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее болезнь была выявлена у 62 человек.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 267 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 854 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 32 человека, за весь период – 208 742", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.

Коронавирус в Севастополе

В городе заболели 24 человека, умер один пациент с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 33", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 519 человек, выздоровели – 98 792. Скончались за весь период 2 594 человека.

Коронавирус в России

В России выявлено еще 5 990 случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. В медучреждения страны госпитализированы 920 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 186 человек.
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