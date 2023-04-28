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Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 61 человека.
2023-04-28T11:42
2023-04-28T11:42
2023-04-28T11:59
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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 225 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболел 21 человек, смертельных случаев не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 495 человека, выздоровели – 98 759. Скончались за весь период 2 593 человека.Коронавирус в РоссииВ стране выявлено 6 548 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 905 пациентов с подтвержденным диагнозом.Выздоровели за сутки 7 775 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаСнова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и СевастополеВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заражения COVID-19
11:42 28.04.2023 (обновлено: 11:59 28.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 61 человека.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 225 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 848 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 208 710", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Коронавирус в Севастополе
В городе заболел 21 человек, смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы четыре пациента, выписаны с выздоровлением 20", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 495 человека, выздоровели – 98 759. Скончались за весь период 2 593 человека.
Коронавирус в России
В стране выявлено 6 548 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 905 пациентов с подтвержденным диагнозом.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровели за сутки 7 775 человек.
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