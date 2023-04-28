https://crimea.ria.ru/20230428/desyatki-zabolevshikh-za-sutki-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1128415764.html

Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Десятки заболевших за сутки: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 61 человека.

2023-04-28T11:42

2023-04-28T11:42

2023-04-28T11:59

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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 225 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболел 21 человек, смертельных случаев не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 495 человека, выздоровели – 98 759. Скончались за весь период 2 593 человека.Коронавирус в РоссииВ стране выявлено 6 548 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 905 пациентов с подтвержденным диагнозом.Выздоровели за сутки 7 775 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаСнова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и СевастополеВ России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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