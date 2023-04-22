https://crimea.ria.ru/20230422/snova-rost-situatsiya-s-koronavirusom-v-krymu-i-sevastopole-1128308710.html
Снова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе
Снова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Снова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 72 человек. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T12:29
2023-04-22T12:29
2023-04-22T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 72 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым заболевание подтвердилось у 52 человек, всего с начала пандемии выявлено 215 918 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 20 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 795 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 64 человека, за весь период – 208 280", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.Сводка по СевастополюВ городе заболели еще 42 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было. При этом в ковидные стационары за день не был госпитализирован ни один пациент. А выздоровели 53 человека.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 393 человека, выздоровели – 98 639. Скончался за весь период 2 591 человек.Сводка по РоссииВ России за минувшие сутки выявлено 7 030 новых случаев заражения, за сутки скончались 34 человека. В медучреждения страны госпитализированы 958 пациентов. Выздоровели 7 414 человек."По состоянию на 22 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 958 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%... Выздоровели за сутки 7414 человек, или на 0,1% больше в сравнении с 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снижение этого показателя зафиксировано в 46 субъектах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230420/lekarstva-net-ot-kori-spaset-tolko-vaktsinatsiya-1128279990.html
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РИА Новости Крым
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Снова рост: ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 94 новых случая заболевания коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 72 человек.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым заболевание подтвердилось у 52 человек, всего с начала пандемии выявлено 215 918 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 20 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 795 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 64 человека, за весь период – 208 280", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.
Сводка по Севастополю
В городе заболели еще 42 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было. При этом в ковидные стационары за день не был госпитализирован ни один пациент. А выздоровели 53 человека.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 393 человека, выздоровели – 98 639. Скончался за весь период 2 591 человек.
Сводка по России
В России за минувшие сутки выявлено 7 030 новых случаев заражения, за сутки скончались 34 человека. В медучреждения страны госпитализированы 958 пациентов. Выздоровели 7 414 человек.
"По состоянию на 22 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 958 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%... Выздоровели за сутки 7414 человек, или на 0,1% больше в сравнении с 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снижение этого показателя зафиксировано в 46 субъектах.
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