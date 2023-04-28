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ЧП в Белгородской области: погибли двое мирных жителей
ЧП в Белгородской области: погибли двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 28.04.2023
ЧП в Белгородской области: погибли двое мирных жителей
В селе Журавлевка Белгородской области погибли двое мирных жителей, причину выясняют следователи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T15:52
2023-04-28T15:52
2023-04-28T15:52
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В селе Журавлевка Белгородской области погибли двое мирных жителей, причину выясняют следователи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подробности происшествия губернатор обещал озвучить позже.Днем в пятницу Гладков сообщил о массированном обстреле области с беспилотников.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погибПокупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцевНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, сво, новости
ЧП в Белгородской области: погибли двое мирных жителей
Заехали в запретную зону: в Белгородской области погибли два мирных жителя