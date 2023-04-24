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Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев
Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев
Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Белгородской области за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных. Об этом со... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T17:28
2023-04-24T17:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
белгородская область
происшествия
общество
оружие
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Белгородской области за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщает РИА Новости.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия). Фигурантам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.По предварительным данным, мужчины приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях. Сейчас они находятся под домашним арестом.Ранее ФСБ перекрыла в Белгородской области канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, задержаны два гражданина России 1988-го и 1980-го годов рождения. По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и другие виды оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартельФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиВ квартире севастопольца нашли арсенал холодного оружия
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, общество, оружие, новости, россия
Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев

ФСБ: двое белгородцев пытались сбыть купленные у военных автоматы, они задержаны

17:28 24.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Белгородской области за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщает РИА Новости.
"Пресечена деятельность двух жителей Ракитянского района… Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова "АК-74М", а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия). Фигурантам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
По предварительным данным, мужчины приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Ранее ФСБ перекрыла в Белгородской области канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, задержаны два гражданина России 1988-го и 1980-го годов рождения. По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и другие виды оружия.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Белгородская областьПроисшествияОбществоОружиеНовостиРоссия
 
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