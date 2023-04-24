https://crimea.ria.ru/20230424/pokupali-avtomaty-u-voennykh--fsb-zaderzhala-dvukh--belgorodtsev-1128334026.html

Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев

Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Белгородской области за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных. Об этом со... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T17:28

2023-04-24T17:28

2023-04-24T17:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

белгородская область

происшествия

общество

оружие

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Белгородской области за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщает РИА Новости.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия). Фигурантам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.По предварительным данным, мужчины приобрели оружие у военнослужащих на приграничных территориях. Сейчас они находятся под домашним арестом.Ранее ФСБ перекрыла в Белгородской области канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, задержаны два гражданина России 1988-го и 1980-го годов рождения. По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и другие виды оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартельФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиВ квартире севастопольца нашли арсенал холодного оружия

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, общество, оружие, новости, россия