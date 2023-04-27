https://crimea.ria.ru/20230427/putin-pozdravil-doktora-roshalya-s-devyanostoletiem-1128395749.html
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы опубликован на сайте Кремля.Владимир Путин поблагодарил Леонида Михайловича за активную общественную деятельность и заботу о сохранении и продолжении "богатейших традиций отечественной медицины", а также пожелал доктору Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.Леонид Рошаль – выдающийся советский и российский хирург, доктор медицины, основатель научной школы детской хирургии. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.Легендарный детский доктор всегда отличался активной гражданской позицией. В 2015 году он решительно призвал к немедленному прекращению военных действий на Донбассе. Рошаль занимался лечением мальчика Вани, получившего тяжелые ранения в результате обстрела украинских боевиков."А если бы с Вашим ребенком так? Оторвать обе ноги, руку, сделать слепым? Необходимо немедленно и без условий прекратить бойню", — написал он тогда на своей странице в соцсети.Кроме того, стали известными высказывания доктора Рошаля об эпидемии COVID-19 и необходимости обязательной вакцинации. Он стал одним из первых россиян, сделавших прививку, и публично заявил об этом.Для многих поколений врачей Леонид Рошаль стал образцом честного служения медицине и людям, отметил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Доктора Рошаля госпитализировали: что известноРошаль сделал заявление в связи с ростом случаев COVID
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леонид рошаль, владимир путин (политик), юбилей, общество, россия, здравоохранение в россии, новости
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
Путин послал поздравительную телеграмму доктору Рошалю
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Талантливый ученый, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения, Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе", - отметил президент России.
Владимир Путин поблагодарил Леонида Михайловича за активную общественную деятельность и заботу о сохранении и продолжении "богатейших традиций отечественной медицины", а также пожелал доктору Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.
Леонид Рошаль
– выдающийся советский и российский хирург, доктор медицины, основатель научной школы детской хирургии. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.
Легендарный детский доктор всегда отличался активной гражданской позицией. В 2015 году он решительно призвал к немедленному прекращению военных действий на Донбассе. Рошаль занимался лечением мальчика Вани, получившего тяжелые ранения в результате обстрела украинских боевиков.
"А если бы с Вашим ребенком так? Оторвать обе ноги, руку, сделать слепым? Необходимо немедленно и без условий прекратить бойню", — написал он тогда на своей странице в соцсети
.
Кроме того, стали известными высказывания доктора Рошаля
об эпидемии COVID-19 и необходимости обязательной вакцинации. Он стал одним из первых россиян, сделавших прививку, и публично заявил об этом.
Для многих поколений врачей Леонид Рошаль стал образцом честного служения медицине и людям, отметил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.
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