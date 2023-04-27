Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230427/putin-pozdravil-doktora-roshalya-s-devyanostoletiem-1128395749.html
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:21
леонид рошаль
владимир путин (политик)
юбилей
общество
россия
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1b/1128387831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdc49d9a3c0d98e7ddbe5c119fef33ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы опубликован на сайте Кремля.Владимир Путин поблагодарил Леонида Михайловича за активную общественную деятельность и заботу о сохранении и продолжении "богатейших традиций отечественной медицины", а также пожелал доктору Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.Леонид Рошаль – выдающийся советский и российский хирург, доктор медицины, основатель научной школы детской хирургии. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.Легендарный детский доктор всегда отличался активной гражданской позицией. В 2015 году он решительно призвал к немедленному прекращению военных действий на Донбассе. Рошаль занимался лечением мальчика Вани, получившего тяжелые ранения в результате обстрела украинских боевиков."А если бы с Вашим ребенком так? Оторвать обе ноги, руку, сделать слепым? Необходимо немедленно и без условий прекратить бойню", — написал он тогда на своей странице в соцсети.Кроме того, стали известными высказывания доктора Рошаля об эпидемии COVID-19 и необходимости обязательной вакцинации. Он стал одним из первых россиян, сделавших прививку, и публично заявил об этом.Для многих поколений врачей Леонид Рошаль стал образцом честного служения медицине и людям, отметил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Доктора Рошаля госпитализировали: что известноРошаль сделал заявление в связи с ростом случаев COVID
https://crimea.ria.ru/20230427/doktor-mira-90-let-leonidu-roshalyu--1128390213.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1b/1128387831_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3a6afc2fb0e5c866054a1db45729f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид рошаль, владимир путин (политик), юбилей, общество, россия, здравоохранение в россии, новости
Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием

Путин послал поздравительную телеграмму доктору Рошалю

15:21 27.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поздравил с 90-летием доктора Леонида Рошаля – президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Текст праздничной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Талантливый ученый, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения, Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе", - отметил президент России.

Владимир Путин поблагодарил Леонида Михайловича за активную общественную деятельность и заботу о сохранении и продолжении "богатейших традиций отечественной медицины", а также пожелал доктору Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.
Леонид Рошаль – выдающийся советский и российский хирург, доктор медицины, основатель научной школы детской хирургии. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.
Легендарный детский доктор всегда отличался активной гражданской позицией. В 2015 году он решительно призвал к немедленному прекращению военных действий на Донбассе. Рошаль занимался лечением мальчика Вани, получившего тяжелые ранения в результате обстрела украинских боевиков.
"А если бы с Вашим ребенком так? Оторвать обе ноги, руку, сделать слепым? Необходимо немедленно и без условий прекратить бойню", — написал он тогда на своей странице в соцсети.
Кроме того, стали известными высказывания доктора Рошаля об эпидемии COVID-19 и необходимости обязательной вакцинации. Он стал одним из первых россиян, сделавших прививку, и публично заявил об этом.
Для многих поколений врачей Леонид Рошаль стал образцом честного служения медицине и людям, отметил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
Рошаль сделал заявление в связи с ростом случаев COVID
Доктор мира: 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
11:27
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид РошальВладимир Путин (политик)ЮбилейОбществоРоссияЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
15:42Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах
15:29В России приняли долгосрочную программу развития новых регионов
15:21Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
15:12Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
14:33"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине
14:22В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое
14:20Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
14:15Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске
14:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
13:57НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машин
13:37ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
13:17Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
12:48Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
11:57ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
11:34В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
11:31В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
11:19В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
10:30Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
10:12К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
Лента новостейМолния