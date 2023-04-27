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"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю - РИА Новости Крым, 27.04.2023
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает 90-летний юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:27
2023-04-27T11:27
2023-04-27T11:27
леонид рошаль
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Леонид Рошаль отмечает 90-летний юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
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РИА Новости Крым
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"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
2023-04-27T11:27
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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леонид рошаль, здравоохранение в россии, россия, в мире, общество, видео, видео