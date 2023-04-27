https://crimea.ria.ru/20230427/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1128394161.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 27.04.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 63 человек.
2023-04-27T14:07
2023-04-27T14:07
2023-04-27T14:07
коронавирус
коронавирус в крыму
штамм коронавируса "арктур"
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7487a8f94b6db74e317581c5054dbf0e.jpg
Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 184 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Сводка по СевастополюВ городе заболели 14 человек, смертельных случаев не было. В ковидные стационары Севастополя госпитализированных не зарегистрировано. Выписаны с выздоровлением 32 пациента, говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 474 человека, выздоровели – 98 739. Скончались за весь период 2 593 человека.Сводка по РоссииВ России выявлено 6 503 новых случая заболевания, умерли за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 022 пациента."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 213 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевшихШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
https://crimea.ria.ru/20230426/shtamm-arktur-budut-li-v-rossii-vvodit-novye-ogranicheniya-1128370270.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c81033eb797f13e7868cb5d6858e52d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, коронавирус в крыму, штамм коронавируса "арктур", распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай заражения COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 63 человек.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 184 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 835 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 104 человека, за весь период – 208 648", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Сводка по Севастополю
В городе заболели 14 человек, смертельных случаев не было. В ковидные стационары Севастополя госпитализированных не зарегистрировано. Выписаны с выздоровлением 32 пациента, говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 474 человека, выздоровели – 98 739. Скончались за весь период 2 593 человека.
Сводка по России
В России выявлено 6 503 новых случая заболевания, умерли за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 022 пациента.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 213 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: