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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 27.04.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 63 человек.
2023-04-27T14:07
2023-04-27T14:07
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штамм коронавируса "арктур"
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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 184 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Сводка по СевастополюВ городе заболели 14 человек, смертельных случаев не было. В ковидные стационары Севастополя госпитализированных не зарегистрировано. Выписаны с выздоровлением 32 пациента, говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 474 человека, выздоровели – 98 739. Скончались за весь период 2 593 человека.Сводка по РоссииВ России выявлено 6 503 новых случая заболевания, умерли за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 022 пациента."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 213 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевшихШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
https://crimea.ria.ru/20230426/shtamm-arktur-budut-li-v-rossii-vvodit-novye-ogranicheniya-1128370270.html
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коронавирус, коронавирус в крыму, штамм коронавируса "арктур", распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай заражения COVID-19

14:07 27.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 63 человек.
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Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 184 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 835 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 104 человека, за весь период – 208 648", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.

Сводка по Севастополю

В городе заболели 14 человек, смертельных случаев не было. В ковидные стационары Севастополя госпитализированных не зарегистрировано. Выписаны с выздоровлением 32 пациента, говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 474 человека, выздоровели – 98 739. Скончались за весь период 2 593 человека.

Сводка по России

В России выявлено 6 503 новых случая заболевания, умерли за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 022 пациента.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 213 человек.
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