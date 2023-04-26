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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших - РИА Новости Крым, 26.04.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 66 человек.
2023-04-26T11:35
2023-04-26T11:35
2023-04-26T11:36
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Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 54 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 137 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 828 человека. Количество выздоровевших составляет 87 человек, за весь период – 208 544", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели девять человек, смертельных случаев не было."В ковидные стационары города госпитализированы четыре человека, выписаны с выздоровлением 17 пациентов", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 460 человек, выздоровели – 98 707. Скончались за весь период 2 593 человека.Ситуация с COVID-19 в РоссииВ стране выявлено 6 012 новых случаев, умерло за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 165 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 582 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирусная сводка по Крыму и СевастополюШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения COVID-19
11:35 26.04.2023 (обновлено: 11:36 26.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 66 человек.
Ковидная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано еще 54 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 137 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 828 человека. Количество выздоровевших составляет 87 человек, за весь период – 208 544", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.
Коронавирус в Севастополе
В городе заболели девять человек, смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы четыре человека, выписаны с выздоровлением 17 пациентов", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 460 человек, выздоровели – 98 707. Скончались за весь период 2 593 человека.
Ситуация с COVID-19 в России
В стране выявлено 6 012 новых случаев, умерло за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 165 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 582 человека.
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