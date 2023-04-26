https://crimea.ria.ru/20230426/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--skolko-zabolevshikh-1128371150.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших - РИА Новости Крым, 26.04.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 66 человек.

2023-04-26T11:35

2023-04-26T11:35

2023-04-26T11:36

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Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 54 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 137 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 828 человека. Количество выздоровевших составляет 87 человек, за весь период – 208 544", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели девять человек, смертельных случаев не было."В ковидные стационары города госпитализированы четыре человека, выписаны с выздоровлением 17 пациентов", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 460 человек, выздоровели – 98 707. Скончались за весь период 2 593 человека.Ситуация с COVID-19 в РоссииВ стране выявлено 6 012 новых случаев, умерло за сутки 33 человека. Госпитализированы в медучреждения страны 1 165 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 582 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирусная сводка по Крыму и СевастополюШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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