https://crimea.ria.ru/20230425/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128344868.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 75 человек.
2023-04-25T11:37
2023-04-25T11:37
2023-04-25T11:37
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
коронавирус
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 083 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Ковидная сводка по СевастополюВ городе заболели еще 11 человек, смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан с выздоровлением 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 451 человек, выздоровели – 98 690. Скончались за весь период 2 593 человека.Ковидная сводка по РоссииВ России выявлено 5 093 новых случая коронавируса, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 339 человек, что на 250% больше показателя прошлого дня."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 397 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма, инфографика
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев заражения COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 75 человек.
Ковидная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 083 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 813 человека. Выписаны за сутки 73 человека, за весь период – 208 457", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Ковидная сводка по Севастополю
В городе заболели еще 11 человек, смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан с выздоровлением 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 451 человек, выздоровели – 98 690. Скончались за весь период 2 593 человека.
Ковидная сводка по России
В России выявлено 5 093 новых случая коронавируса, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 339 человек, что на 250% больше показателя прошлого дня.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 397 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: