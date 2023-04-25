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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 75 человек.

2023-04-25T11:37

2023-04-25T11:37

2023-04-25T11:37

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Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 083 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Ковидная сводка по СевастополюВ городе заболели еще 11 человек, смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан с выздоровлением 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 451 человек, выздоровели – 98 690. Скончались за весь период 2 593 человека.Ковидная сводка по РоссииВ России выявлено 5 093 новых случая коронавируса, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 339 человек, что на 250% больше показателя прошлого дня."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 397 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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