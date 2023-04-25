Рейтинг@Mail.ru
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128344868.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 75 человек.
2023-04-25T11:37
2023-04-25T11:37
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
коронавирус
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 083 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Ковидная сводка по СевастополюВ городе заболели еще 11 человек, смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан с выздоровлением 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 451 человек, выздоровели – 98 690. Скончались за весь период 2 593 человека.Ковидная сводка по РоссииВ России выявлено 5 093 новых случая коронавируса, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 339 человек, что на 250% больше показателя прошлого дня."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 7 397 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма, инфографика
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев заражения COVID-19

11:37 25.04.2023
 
Читать в
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 75 человек.
Коронавирус в Крыму 25.04.2023

Ковидная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 083 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 813 человека. Выписаны за сутки 73 человека, за весь период – 208 457", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.

Ковидная сводка по Севастополю

В городе заболели еще 11 человек, смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан с выздоровлением 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 451 человек, выздоровели – 98 690. Скончались за весь период 2 593 человека.

Ковидная сводка по России

В России выявлено 5 093 новых случая коронавируса, умерли за сутки 35 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 339 человек, что на 250% больше показателя прошлого дня.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 397 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФКоронавирусЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
11:33Новое землетрясение в Казахстане – что известно
11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
11:01Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
10:46Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
09:56В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
09:11В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
08:39Украину ждет голодомор – эксперт
08:06Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
07:29"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
07:03Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт
00:01В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:44Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
21:59Главные события и заявления дня: 24 апреля
21:46Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
21:29Главные новости Крыма: 24 апреля
21:03В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
20:40"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
20:31Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
Лента новостейМолния