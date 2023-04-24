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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе

Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. Днем ранее болезнь была выявлена у 80 человек.

2023-04-24T12:07

2023-04-24T12:07

2023-04-24T12:19

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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 026 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 23 человека, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 440 человек, выздоровели – 98 669. Скончались за весь период 2 593 человека.COVID в РоссииВ России выявлено 5 458 новых случаев, умерли за сутки 34 человека. Госпитализированы в медучреждения страны - 382."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 5,1%. Больше стационарных больных стало в 46 субъектах, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинация

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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