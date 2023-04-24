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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. Днем ранее болезнь была выявлена у 80 человек.
2023-04-24T12:07
2023-04-24T12:19
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COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 026 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 23 человека, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 440 человек, выздоровели – 98 669. Скончались за весь период 2 593 человека.COVID в РоссииВ России выявлено 5 458 новых случаев, умерли за сутки 34 человека. Госпитализированы в медучреждения страны - 382."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 5,1%. Больше стационарных больных стало в 46 субъектах, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинация
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 75 новых случаев COVID – двое скончались

12:07 24.04.2023 (обновлено: 12:19 24.04.2023)
 
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В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. Днем ранее болезнь была выявлена у 80 человек.
Коронавирус в Крыму и Севастополе 24.04.2023

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 026 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 809 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 208 384", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.

COVID-сводка по Севастополю

В городе заболели еще 23 человека, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 440 человек, выздоровели – 98 669. Скончались за весь период 2 593 человека.

COVID в России

В России выявлено 5 458 новых случаев, умерли за сутки 34 человека. Госпитализированы в медучреждения страны - 382.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 5,1%. Больше стационарных больных стало в 46 субъектах, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России.
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