https://crimea.ria.ru/20230424/chto-proiskhodit-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1128327121.html
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. Днем ранее болезнь была выявлена у 80 человек.
2023-04-24T12:07
2023-04-24T12:07
2023-04-24T12:19
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
севастополь
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 026 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 23 человека, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 440 человек, выздоровели – 98 669. Скончались за весь период 2 593 человека.COVID в РоссииВ России выявлено 5 458 новых случаев, умерли за сутки 34 человека. Госпитализированы в медучреждения страны - 382."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 5,1%. Больше стационарных больных стало в 46 субъектах, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинация
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, севастополь, здоровье, инфографика
Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 75 новых случаев COVID – двое скончались
12:07 24.04.2023 (обновлено: 12:19 24.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. Днем ранее болезнь была выявлена у 80 человек.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 026 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 809 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 208 384", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-сводка по Севастополю
В городе заболели еще 23 человека, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 10 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 440 человек, выздоровели – 98 669. Скончались за весь период 2 593 человека.
COVID в России
В России выявлено 5 458 новых случаев, умерли за сутки 34 человека. Госпитализированы в медучреждения страны - 382.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 5,1%. Больше стационарных больных стало в 46 субъектах, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России.
Читайте также на РИА Новости Крым: