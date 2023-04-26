https://crimea.ria.ru/20230426/Tekhnogennaya-katastrofa-KhKh-veka--35-let-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1104608267.html

Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-26T07:01

2023-04-26T07:01

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37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.

https://crimea.ria.ru/20210426/SBU-rassekretila-dokumenty-ob-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1119511601.html

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2023

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Техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Смотрите архивные кадры, снятые на месте взрыва. 2023-04-26T07:01 true PT1M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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