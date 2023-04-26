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Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам... РИА Новости Крым, 25.04.2023
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37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году
Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Смотрите архивные кадры, снятые на месте взрыва.
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новости, общество, видео, визуал

Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

07:01 26.04.2023
 
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37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.
Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, 1986 год - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля 2021, 15:02
СБУ рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
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Заголовок открываемого материала
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