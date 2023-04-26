https://crimea.ria.ru/20230426/Tekhnogennaya-katastrofa-KhKh-veka--35-let-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1104608267.html
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-26T07:01
2023-04-26T07:01
2023-04-25T16:01
новости
общество
видео
визуал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/66/1104596674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ffc7a7b2a25da4dc43b1422b3635939.jpg
37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.
https://crimea.ria.ru/20210426/SBU-rassekretila-dokumenty-ob-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1119511601.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/66/1104596674_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_acc57fac6eee6fadb2926785a7e74c83.jpg
Техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году
Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Смотрите архивные кадры, снятые на месте взрыва.
2023-04-26T07:01
true
PT1M08S
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, общество, видео, визуал
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.
26 апреля 2021, 15:02СБУ рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС