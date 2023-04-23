https://crimea.ria.ru/20230423/vsu-obstrelyali-zhilye-kvartaly-donetska-pogib-mirnyy-zhitel-1128321281.html

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 23.04.2023

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель

Вооруженные формирования Украины в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, в результате погиб пожилой мужчина, еще двое мирных граждан получили... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T17:56

2023-04-23T17:56

2023-04-23T18:41

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, в результате погиб пожилой мужчина, еще двое мирных граждан получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранения получили 40-летний мужчина и женщина 1954 года рождения, добавил Кулемзин.Кроме того, в результате обстрела повреждения получили здание школы искусств, частные дома.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в течение дня 23 апреля ВСУ выпустили по Донецку более 120 снарядов и ракет натовского калибра 155 мм.Ранее МИД России сообщил, что с февраля прошлого года из-за непрекращающихся ударов украинских боевиков по населенным пунктам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей погибли более 4,5 тысяч мирных жителей, среди которых 200 детей.Кроме того, ранения в результате украинских атак получили 300 детей. На запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток", которые боевики бесконтрольно раскидывают в мирных районах городов, подорвались 100 граждан, среди них девять детей.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230419/s-fevralya-2022-goda-vsu-ubili-46-tysyach-mirnykh-grazhdan-1128261011.html

донецкая народная республика (днр)

украина

донецк

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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), происшествия, украина, новости, донецк, алексей кулемзин