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Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма
Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма
В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию малоподвижного южного циклона. Пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию малоподвижного южного циклона. Пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9 градусов, днем поднимутся до 15 градусов тепла. В Евпатории аналогичная картина по осадкам, среднесуточная температура на градус ниже.На всей территории Крыма продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуПохолодание и ливни: прогноз на неделю для КрымаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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96
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма

В пятницу в Крыму прольются сильные ливни с градом

00:01 21.04.2023
 
© Анна КовальчукГроза над Симферополем
Гроза над Симферополем
© Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию малоподвижного южного циклона. Пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В утренние и ночные часы в отдельных районах ожидаются туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем 21 апреля порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +10…15, в горах +4…9 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9 градусов, днем поднимутся до 15 градусов тепла.
В Евпатории аналогичная картина по осадкам, среднесуточная температура на градус ниже.
На всей территории Крыма продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.
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