https://crimea.ria.ru/20230421/snova-dozhdi-i-grozy-pyatnichnyy-prognoz-dlya-kryma-1128290420.html

Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма

Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию малоподвижного южного циклона. Пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T00:01

2023-04-21T00:01

2023-04-21T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120587320_0:173:1601:1073_1920x0_80_0_0_edb1a31d7671c7c9b3cdb10baa81a0ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию малоподвижного южного циклона. Пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9 градусов, днем поднимутся до 15 градусов тепла. В Евпатории аналогичная картина по осадкам, среднесуточная температура на градус ниже.На всей территории Крыма продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуПохолодание и ливни: прогноз на неделю для КрымаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия