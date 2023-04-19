https://crimea.ria.ru/20230419/v-krymu-otsenili-ideyu-sozdaniya-reestrovogo-kazachestva-na-zaporozhe--1128251556.html

В Крыму оценили идею создания реестрового казачества на Запорожье

В Крыму оценили идею создания реестрового казачества на Запорожье - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Крыму оценили идею создания реестрового казачества на Запорожье

Реестровое казачье общество станет очень востребованной государственной структурой на территории новых российских регионов, казаки окажут помощь государству по... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-19T07:01

2023-04-19T07:01

2023-04-18T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Реестровое казачье общество станет очень востребованной государственной структурой на территории новых российских регионов, казаки окажут помощь государству по 14 направлениям. Об этом, комментируя решение о создании реестрового казачьего войска в Запорожской области, заявил заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, атаман Крымского казачьего общества Вадим Иловченко.Восстановление казачьих структурРанее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что состоялось общее собрание лидеров казачьих организаций региона, где было принято решение о создании реестрового казачьего войска.Балицкий также выразил уверенность, что следующий казачий круг пройдет на острове Хортица, в исторической колыбели казачества.У казаков огромный потенциалАтаман отметил, что будет всячески помогать, оказывать всевозможную поддержку, поскольку у Крыма на примере Черноморского казачьего войска есть положительный опыт.По его словам, среди этих четырнадцати видов государственной и иной службы, присутствует и охрана общественного порядка, и работа по линии военкомата и МЧС, и огромный пласт по работе с молодежью, и огромная природоохранная деятельность, и охрана объектов обеспечения жизнедеятельности."Запорожье – это историческая родина запорожского казачества. Если углубиться в историю, то запорожские казаки – прародители кубанского казачьего войска, а по старшинству они примерно равны с великим войском донским и даже терским казачьим войском, - напомнил собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОВ Севастополе простились с погибшим на Украине казакомЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казачество, вадим иловченко, новые регионы россии, крым, новости, мнения