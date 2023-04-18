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Во вторник в Крыму тепло и дождливо
Во вторник в Крыму тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Во вторник в Крыму тепло и дождливо
Рабочая неделя начнется в Крыму с дождей и 20-градусного тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-18T00:01
2023-04-18T00:01
2023-04-17T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Рабочая неделя начнется в Крыму с дождей и 20-градусного тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +20...22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...1, днем до 19 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии также местами пройдут дожди. Ночью температура воздуха составит +8...10, днем +17....19 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец указал, что на неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов.А специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили, что работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 30 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаПохолодание и ливни: прогноз на неделю для КрымаОчереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Во вторник в Крыму тепло и дождливо
В Крыму во вторник дождливо и до 22 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Рабочая неделя начнется в Крыму с дождей и 20-градусного тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы вероятны грозы. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в ближайшие сутки: ночью +6…11, днем +17…22, в горах +11…16 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +20...22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...1, днем до 19 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также местами пройдут дожди. Ночью температура воздуха составит +8...10, днем +17....19 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец указал, что на неделе в Крыму ожидается нестабильная погода
, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов.
А специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили
, что работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 30 метров в секунду.
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