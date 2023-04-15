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Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки
Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 121 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T14:08
2023-04-15T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 121 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124 пациентов, был погибший.COVID-сводка по КрымуВ Крыму заболевание подтвердилось у 78 человек, всего с начала пандемии выявлено 215 512 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 698 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 61 человек, за весь период – 207 838", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 43 человека, смертей от осложнений болезни не зарегистрировано, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.За сутки в ковидные стационары с подтвержденным диагнозом попали пять севастопольцев, поправились после болезни 51 человек. Всего с начала пандемии выздоровевших 98 384, переболели – 101 235. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииПо всей стране за сутки выросло количество госпитализаций и составило 1 085 пациентов, выздоровели 8 731 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида."По состоянию на 15 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%... Выздоровели за сутки 8 731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 29, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявили 7 445 новых случаев COVID-19, умерли 37 россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
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РИА Новости Крым
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Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки

В Крыму и Севастополе выявили еще 121 случай заболевания коронавирусом

14:08 15.04.2023
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 121 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 124 пациентов, был погибший.
COVID-сводка по Крыму
В Крыму заболевание подтвердилось у 78 человек, всего с начала пандемии выявлено 215 512 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 698 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 61 человек, за весь период – 207 838", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.
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COVID-сводка по Севастополю

В городе заболели еще 43 человека, смертей от осложнений болезни не зарегистрировано, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки в ковидные стационары с подтвержденным диагнозом попали пять севастопольцев, поправились после болезни 51 человек. Всего с начала пандемии выздоровевших 98 384, переболели – 101 235. Скончались за весь период 2 590 человек.

COVID-сводка по России

По всей стране за сутки выросло количество госпитализаций и составило 1 085 пациентов, выздоровели 8 731 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида.
"По состоянию на 15 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%... Выздоровели за сутки 8 731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 29, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.
Всего в России за сутки выявили 7 445 новых случаев COVID-19, умерли 37 россиян.
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