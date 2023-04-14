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Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 124 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 85 пациентов.
2023-04-14T12:14
2023-04-14T12:14
2023-04-14T12:14
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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 434 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 52 человека, что почти втрое больше показателя прошлых суток. Скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 192 человека, выздоровели – 98 333. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлено 8 082 новых случая заражения, умерли 35 человек с коронавирусом. Госпитализированы в медучреждения страны 1 047 пациентов.Выздоровело за сутки 9 605 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
В Крыму и Севастополе выявили 124 новых случая COVID-19, умер один пациент
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 124 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 85 пациентов.
COVID-сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 434 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 674 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 54 человек, за весь период – 207 777", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-сводка по Севастополю
В городе заболели еще 52 человека, что почти втрое больше показателя прошлых суток. Скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализированы пять человек, выписаны с выздоровлением 23 пациента", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 192 человека, выздоровели – 98 333. Скончались за весь период 2 590 человек.
COVID-сводка по России
В России выявлено 8 082 новых случая заражения, умерли 35 человек с коронавирусом. Госпитализированы в медучреждения страны 1 047 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 9 605 человек.
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