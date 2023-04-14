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Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка

Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 124 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 85 пациентов.

2023-04-14T12:14

2023-04-14T12:14

2023-04-14T12:14

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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 434 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 52 человека, что почти втрое больше показателя прошлых суток. Скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 192 человека, выздоровели – 98 333. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлено 8 082 новых случая заражения, умерли 35 человек с коронавирусом. Госпитализированы в медучреждения страны 1 047 пациентов.Выздоровело за сутки 9 605 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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