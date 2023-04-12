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Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 71 пациента, умер один человек.

2023-04-12T14:47

2023-04-12T14:47

2023-04-12T14:49

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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 295 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе заболели еще 20 человек, смертельных случаев от коронавируса не было."В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 122 человека, выздоровели – 98 256. Скончались за весь период 2 589 человек.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 7 282 новых случая заражения, умерли за сутки 39 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1 259 пациентов.Выздоровели за сутки 11 150 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреляКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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