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Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 71 пациента, умер один человек.
2023-04-12T14:47
2023-04-12T14:47
2023-04-12T14:49
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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 295 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе заболели еще 20 человек, смертельных случаев от коронавируса не было."В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 122 человека, выздоровели – 98 256. Скончались за весь период 2 589 человек.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 7 282 новых случая заражения, умерли за сутки 39 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1 259 пациентов.Выздоровели за сутки 11 150 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреляКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 83 новых случая заражения COVID-19
14:47 12.04.2023 (обновлено: 14:49 12.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 71 пациента, умер один человек.
На территории Республики Крым зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 295 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 63 632 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, за весь период – 207 655", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
В городе заболели еще 20 человек, смертельных случаев от коронавируса не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 122 человека, выздоровели – 98 256. Скончались за весь период 2 589 человек.
В России выявлено 7 282 новых случая заражения, умерли за сутки 39 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1 259 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровели за сутки 11 150 человек.
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