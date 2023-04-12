Рейтинг@Mail.ru
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230412/kovidnaya-statistika-skolko-chelovek-zaboleli-v-krymu-i-sevastopole-1128136446.html
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 71 пациента, умер один человек.
2023-04-12T14:47
2023-04-12T14:49
крым
россия
севастопольские секреты
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 295 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе заболели еще 20 человек, смертельных случаев от коронавируса не было."В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 122 человека, выздоровели – 98 256. Скончались за весь период 2 589 человек.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 7 282 новых случая заражения, умерли за сутки 39 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1 259 пациентов.Выздоровели за сутки 11 150 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреляКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, севастопольские секреты, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, новости, инфографика
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 83 новых случая заражения COVID-19

14:47 12.04.2023 (обновлено: 14:49 12.04.2023)
 
Читать в
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 83 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 71 пациента, умер один человек.
Ситуация с распространением коронавируса в Крыму и Севастополе 12 апреля
COVID-сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 295 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 63 632 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, за весь период – 207 655", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-19 в Севастополе
В городе заболели еще 20 человек, смертельных случаев от коронавируса не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 122 человека, выздоровели – 98 256. Скончались за весь период 2 589 человек.
Коронавирус в России
В России выявлено 7 282 новых случая заражения, умерли за сутки 39 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1 259 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровели за сутки 11 150 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
 
КрымРоссияСевастопольские секретыЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами
15:04Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
14:53В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров
14:47Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
14:26ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву
14:18Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис
14:12Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России
13:52Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей
13:42ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС
13:12Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
12:57В Крыму начали строить студию кинопроизводства
12:32В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
12:21Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе
12:05В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
11:44Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов 1:34
11:41Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
11:34В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
11:25Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг
11:11Автобус сбил пенсионерку на переходе в Ялте – делом занялась прокуратура
10:51Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России
Лента новостейМолния