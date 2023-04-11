https://crimea.ria.ru/20230411/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-za-11-aprelya-1128113626.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 80 пациентов, двое скончались.

2023-04-11T12:45

2023-04-11T12:45

2023-04-11T12:48

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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 232 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 102 человека, выздоровели – 98 226. Скончались за весь период 2 589 человек.COVID-19 в РоссииВ России выявлено 5932 новых случая заболевания, умерли за сутки 38 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1282 человека, что больше показателя предыдущего дня на 174,5%.Выздоровели за сутки 9772 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиНовые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и СевастополеВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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