https://crimea.ria.ru/20230411/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-za-11-aprelya-1128113626.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 80 пациентов, двое скончались.
2023-04-11T12:45
2023-04-11T12:45
2023-04-11T12:48
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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 232 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 102 человека, выздоровели – 98 226. Скончались за весь период 2 589 человек.COVID-19 в РоссииВ России выявлено 5932 новых случая заболевания, умерли за сутки 38 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1282 человека, что больше показателя предыдущего дня на 174,5%.Выздоровели за сутки 9772 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиНовые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и СевастополеВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
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коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус, общество, крым, севастополь, новости, инфографика
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
В Крыму и Севастополе выявили 71 новый случай COVID-19, скончался один человек
12:45 11.04.2023 (обновлено: 12:48 11.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 80 пациентов, двое скончались.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 232 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 611 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 92 человека, выздоровевших за весь период – 207 608", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-19 в Севастополе
В городе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 13 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 102 человека, выздоровели – 98 226. Скончались за весь период 2 589 человек.
COVID-19 в России
В России выявлено 5932 новых случая заболевания, умерли за сутки 38 человек. В медучреждения страны госпитализировано 1282 человека, что больше показателя предыдущего дня на 174,5%.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 65 регионах, снижение - в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Выздоровели за сутки 9772 человека.
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