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Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов, двое скончались.

2023-04-10T11:19

2023-04-10T11:19

2023-04-10T11:26

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Сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 181 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 605 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 207 516", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 082 человека, выздоровели – 98 213. Скончались за весь период 2 588 человек.Сводка по РоссииВ России выявлено 6 622 новых случая заражения, умерли за сутки 34 человека. Госпитализировано в медучреждения страны 467 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.Показатель госпитализации снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и СевастополеКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиЧто с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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