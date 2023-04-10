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Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов, двое скончались.
2023-04-10T11:19
2023-04-10T11:26
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Сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 181 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 605 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 207 516", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 082 человека, выздоровели – 98 213. Скончались за весь период 2 588 человек.Сводка по РоссииВ России выявлено 6 622 новых случая заражения, умерли за сутки 34 человека. Госпитализировано в медучреждения страны 467 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.Показатель госпитализации снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и СевастополеКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиЧто с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
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Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 80 новых случаев COVID-19, скончались два человека

11:19 10.04.2023 (обновлено: 11:26 10.04.2023)
 
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В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов, двое скончались.
Ситуация с распространением коронавируса в Крыму и Севастополе 10 апреля

Сводка по Крыму

На территории республики зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 181 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 605 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 207 516", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.

COVID-19 в Севастополе

В городе выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два пациента с подтвержденным диагнозом.
"В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выписаны с выздоровлением 30 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 082 человека, выздоровели – 98 213. Скончались за весь период 2 588 человек.
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23 января, 20:03
Почему умирают от COVID-19

Сводка по России

В России выявлено 6 622 новых случая заражения, умерли за сутки 34 человека. Госпитализировано в медучреждения страны 467 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.
Показатель госпитализации снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%.
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