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Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму установится сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T00:01
2023-04-14T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
общество
крым
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18.В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.В Ялте и Алуште ночью +8…+10, облачно и временами дождь, днем воздух успеет прогреться до +14…+16, будет облачно, без осадков.В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днем +14…+16, переменная облачность, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг РоссииЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
https://crimea.ria.ru/20230413/groza-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-na-kubani-obyavleno-shtormovoe-1128155423.html
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5
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Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 14 апреля

00:01 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В пятницу на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов; днем воздух постепенно прогреется до +17…+22 градусов, в горах +5…+10 выше нуля. Направление ветра западное 8-13 м/с", - уточнили синоптики.
В Симферополе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18.
В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.
В Ялте и Алуште ночью +8…+10, облачно и временами дождь, днем воздух успеет прогреться до +14…+16, будет облачно, без осадков.
В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днем +14…+16, переменная облачность, без осадков.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрОбществоКрымСевастопольСимферопольФеодосияЯлтаАлуштаЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
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