https://crimea.ria.ru/20230414/teplo-i-sukho-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1128158785.html

Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму установится сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T00:01

2023-04-14T00:01

2023-04-14T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

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крым

севастополь

симферополь

феодосия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18.В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.В Ялте и Алуште ночью +8…+10, облачно и временами дождь, днем воздух успеет прогреться до +14…+16, будет облачно, без осадков.В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днем +14…+16, переменная облачность, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг РоссииЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

https://crimea.ria.ru/20230413/groza-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-na-kubani-obyavleno-shtormovoe-1128155423.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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