https://crimea.ria.ru/20230412/liven-s-grozoy-i-razliv-rek-shtorm-obrushitsya-na-yug-rossii-1128135473.html

Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России

Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России

Ливни с грозой обрушатся на Краснодарский край в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T14:12

2023-04-12T14:12

2023-04-12T14:12

крым

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

погода

новости

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой обрушатся на Краснодарский край в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Кубани.Из-за непогоды в бассейне реки Кубань – в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Курганинском районах – прогнозируются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности."В пожарно-спасательных отрядах края приведены в готовность к выходу и применению автомобильная, пожарно-спасательная, специальная и другая техника. На случай возможных подтоплений производится подготовка и проверка дополнительной водооткачивающей техники", уточнили в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.Ранее специалисты МЧС предупредили, что на этой неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в ряде регионов России, в том числе Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Керченском проливе: погода и переправаСильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, новости, штормовое предупреждение