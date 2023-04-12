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Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России
Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России
Ливни с грозой обрушатся на Краснодарский край в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T14:12
2023-04-12T14:12
крым
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
погода
новости
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой обрушатся на Краснодарский край в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Кубани.Из-за непогоды в бассейне реки Кубань – в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Курганинском районах – прогнозируются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности."В пожарно-спасательных отрядах края приведены в готовность к выходу и применению автомобильная, пожарно-спасательная, специальная и другая техника. На случай возможных подтоплений производится подготовка и проверка дополнительной водооткачивающей техники", уточнили в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.Ранее специалисты МЧС предупредили, что на этой неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в ряде регионов России, в том числе Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Керченском проливе: погода и переправаСильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
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РИА Новости Крым
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крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, новости, штормовое предупреждение
Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России

МЧС: шторм с ливнями и грозой обрушится на Краснодарский край в ближайшие сутки

14:12 12.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозой обрушатся на Краснодарский край в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Кубани.

"С 12 по 13 апреля на Кубани ожидается прохождение комплекса неблагоприятных явлений Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Из-за непогоды в бассейне реки Кубань – в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Курганинском районах – прогнозируются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности.
"В пожарно-спасательных отрядах края приведены в готовность к выходу и применению автомобильная, пожарно-спасательная, специальная и другая техника. На случай возможных подтоплений производится подготовка и проверка дополнительной водооткачивающей техники", уточнили в ведомстве.
Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.
Ранее специалисты МЧС предупредили, что на этой неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в ряде регионов России, в том числе Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
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КрымКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПогодаНовостиШтормовое предупреждение
 
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