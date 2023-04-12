https://crimea.ria.ru/20230412/obstanovka-v-kerchenskom-prolive-pogoda-i-pereprava-1128127903.html

Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа

Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-04-12T10:01

2023-04-12T10:01

2023-04-12T10:01

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Работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыРаботающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 117 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 124 534 пассажира, 99 879 единиц автотранспорта и 12 509 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.И напомнили, что переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны, по данным регионального минтранса, пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымКерченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин

https://crimea.ria.ru/20230411/silnyy-veter-i-dozhd-mogut-narushit-sistemy-zhizneobespecheniya-kryma-1128121729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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