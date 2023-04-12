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Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа
Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-12T10:01
2023-04-12T10:01
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Работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыРаботающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 117 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 124 534 пассажира, 99 879 единиц автотранспорта и 12 509 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.И напомнили, что переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны, по данным регионального минтранса, пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымКерченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
https://crimea.ria.ru/20230411/silnyy-veter-i-dozhd-mogut-narushit-sistemy-zhizneobespecheniya-kryma-1128121729.html
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96
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма, минтранс россии, погода в крыму
Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа

Минтранс: Керченская переправа 12 апреля работает штатно и без штормовых предупреждений

10:01 12.04.2023
 
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Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Как работает Керченская паромная переправа 12 апреля
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета,12 апреля ветер западный 6-11 м/с, временами небольшой дождь, дымка, в первой половине дня туман. Видимость хорошая, в тумане 500-1000 м, волна 30-80 см, температура воздуха +12…14", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
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Работа Керченской переправы

Работающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 117 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 124 534 пассажира, 99 879 единиц автотранспорта и 12 509 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.
И напомнили, что переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны, по данным регионального минтранса, пускают все фуры.
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