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Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия
Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия
Проблема нехватки врачей узких специальностей продолжает остро стоять в Севастополе, решить ее можно решить двумя способами, один из которых зависит от запуска... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T08:55
2023-04-14T08:55
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
михаил развожаев
севастополь
правительство севастополя
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Проблема нехватки врачей узких специальностей продолжает остро стоять в Севастополе, решить ее можно решить двумя способами, один из которых зависит от запуска проектов комплексного развития территорий. Об этом в эфире еженедельной программы на правительственном телеканале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, проблема записи к узким специалистам в медучреждениях города связана не только с нехваткой врачей, но и с активизацией пациентов после "поры ковида и изоляции, когда многие услуги и плановая помощь не оказывались".Он отметил, что департамент здравоохранения продолжает работу по привлечению специалистов, которая ведется двумя путями.Первый – "процесс не быстрый" – связан с укомплектованием вакансий в рамках соглашений с профильным медицинским вузом в Симферополе, откуда выпускников приглашают в местные больницы.Второй призван мотивировать специалистов из других регионов страны переезжать в Севастополь. Для этого должны быть "более выгодные условия по заработной плате, либо предоставление служебного жилья на первом этапе", сказал Развожаев. И если по округу зарплата медиков "в среднем на уровне", то проблему с квартирами еще предстоит решать – и сегодня уже есть на что надеяться, добавил он."С учетом запуска в этом году первых КРТ (проекты комплексного развития территорий – ред.), мы рассчитываем, что будем получать для города квартиры, которые в том числе будут направляться и как служебное жилье для специалистов здравоохранения, чтобы они принимали решение переезжать в Севастополь, а у нас заполнялись пустующие вакансии узких специалистов и мы могли снизить очередь", – сказал губернатор.Об аналогичных проблемах в медицине в Крыму ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правилам Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится Как Севастополь будут развивать по инициативе собственников земли
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, михаил развожаев, севастополь, правительство севастополя, общество, новости, новости крыма
Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия

Развожаев: проблему нехватки врачей поможет решить комплексное развитие территорий

08:55 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКардиологи оперируют пациента в РБК Семашко
Кардиологи оперируют пациента в РБК Семашко - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Проблема нехватки врачей узких специальностей продолжает остро стоять в Севастополе, решить ее можно решить двумя способами, один из которых зависит от запуска проектов комплексного развития территорий. Об этом в эфире еженедельной программы на правительственном телеканале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, проблема записи к узким специалистам в медучреждениях города связана не только с нехваткой врачей, но и с активизацией пациентов после "поры ковида и изоляции, когда многие услуги и плановая помощь не оказывались".
"Сейчас люди все больше и больше обращаются за отложенными мероприятиями. Поэтому и запись сильно увеличилась по объему, и с учетом сохраняющейся нехватки узких специалистов в городе есть проблемы", – сказал Развожаев.
Он отметил, что департамент здравоохранения продолжает работу по привлечению специалистов, которая ведется двумя путями.
Первый – "процесс не быстрый" – связан с укомплектованием вакансий в рамках соглашений с профильным медицинским вузом в Симферополе, откуда выпускников приглашают в местные больницы.
Второй призван мотивировать специалистов из других регионов страны переезжать в Севастополь. Для этого должны быть "более выгодные условия по заработной плате, либо предоставление служебного жилья на первом этапе", сказал Развожаев. И если по округу зарплата медиков "в среднем на уровне", то проблему с квартирами еще предстоит решать – и сегодня уже есть на что надеяться, добавил он.
"С учетом запуска в этом году первых КРТ (проекты комплексного развития территорий – ред.), мы рассчитываем, что будем получать для города квартиры, которые в том числе будут направляться и как служебное жилье для специалистов здравоохранения, чтобы они принимали решение переезжать в Севастополь, а у нас заполнялись пустующие вакансии узких специалистов и мы могли снизить очередь", – сказал губернатор.
Об аналогичных проблемах в медицине в Крыму ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов.
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