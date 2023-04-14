https://crimea.ria.ru/20230414/kogda-v-sevastopole-ne-budet-problem-s-vrachami-razvozhaev-nazval-usloviya-1128167609.html

Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия

Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия

Проблема нехватки врачей узких специальностей продолжает остро стоять в Севастополе, решить ее можно решить двумя способами, один из которых зависит от запуска... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T08:55

2023-04-14T08:55

2023-04-14T08:55

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Проблема нехватки врачей узких специальностей продолжает остро стоять в Севастополе, решить ее можно решить двумя способами, один из которых зависит от запуска проектов комплексного развития территорий. Об этом в эфире еженедельной программы на правительственном телеканале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, проблема записи к узким специалистам в медучреждениях города связана не только с нехваткой врачей, но и с активизацией пациентов после "поры ковида и изоляции, когда многие услуги и плановая помощь не оказывались".Он отметил, что департамент здравоохранения продолжает работу по привлечению специалистов, которая ведется двумя путями.Первый – "процесс не быстрый" – связан с укомплектованием вакансий в рамках соглашений с профильным медицинским вузом в Симферополе, откуда выпускников приглашают в местные больницы.Второй призван мотивировать специалистов из других регионов страны переезжать в Севастополь. Для этого должны быть "более выгодные условия по заработной плате, либо предоставление служебного жилья на первом этапе", сказал Развожаев. И если по округу зарплата медиков "в среднем на уровне", то проблему с квартирами еще предстоит решать – и сегодня уже есть на что надеяться, добавил он."С учетом запуска в этом году первых КРТ (проекты комплексного развития территорий – ред.), мы рассчитываем, что будем получать для города квартиры, которые в том числе будут направляться и как служебное жилье для специалистов здравоохранения, чтобы они принимали решение переезжать в Севастополь, а у нас заполнялись пустующие вакансии узких специалистов и мы могли снизить очередь", – сказал губернатор.Об аналогичных проблемах в медицине в Крыму ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правилам Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится Как Севастополь будут развивать по инициативе собственников земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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