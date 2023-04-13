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Российские силы разбили две украинские ДРГ и сорвали ротации ВСУ - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Российские силы разбили две украинские ДРГ и сорвали ротации ВСУ
Российские силы разбили две украинские ДРГ и сорвали ротации ВСУ - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Российские силы разбили две украинские ДРГ и сорвали ротации ВСУ
Группировка российских сил "Запад" уничтожила две диверсионные группы противника, а также сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T09:25
2023-04-13T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Группировка российских сил "Запад" уничтожила две диверсионные группы противника, а также сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России полковник Сергей Зыбинский.В Минобороны накануне сообщили, что за предыдущие сутки российская армия пресекла действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, а также уничтожила более 30 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесла поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ и успехи российских сил – сводка Минобороны по спецоперацииРоссийские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиковРоссийские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости, армия и флот, контрнаступление всу
Российские силы разбили две украинские ДРГ и сорвали ротации ВСУ

Российские войска уничтожили две ДРГ и сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении

09:25 13.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Группировка российских сил "Запад" уничтожила две диверсионные группы противника, а также сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также артиллерией группировки сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка", — рассказал он.
В Минобороны накануне сообщили, что за предыдущие сутки российская армия пресекла действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, а также уничтожила более 30 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесла поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах.
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Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
 
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