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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 83 пациентов.
2023-04-13T12:03
2023-04-13T12:03
2023-04-13T12:07
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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 362 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе заболели еще 18 человек, смертельных случаев от коронавируса не было.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 140 человек, выздоровели – 98 310. Скончались за весь период 2 589 человек.COVID-19 в РоссииВ России выявлено 7 892 новых случая заболевания ковидом, умерли за сутки 37 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 116 человек с подтвержденным диагнозом. Это на 11,4% меньше показателя предыдущего дня.Выздоровели за сутки 9 818 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКовидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и СевастополеКакой кашель может "говорить" о туберкулезе
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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля
В Крыму и Севастополе выявили 85 новых случаев COVID-19
12:03 13.04.2023 (обновлено: 12:07 13.04.2023)
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 83 пациентов.
COVID-сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 362 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован 31 пациент, за все время на стационарном лечении находились 63 663 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 207 723", - говорится на сайте республиканского минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-19 в Севастополе
В городе заболели еще 18 человек, смертельных случаев от коронавируса не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 54 пациента", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 140 человек, выздоровели – 98 310. Скончались за весь период 2 589 человек.
COVID-19 в России
В России выявлено 7 892 новых случая заболевания ковидом, умерли за сутки 37 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 116 человек с подтвержденным диагнозом. Это на 11,4% меньше показателя предыдущего дня.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровели за сутки 9 818 человек.
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