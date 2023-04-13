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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля

Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 13 апреля

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 83 пациентов.

2023-04-13T12:03

2023-04-13T12:03

2023-04-13T12:07

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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 362 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-19 в СевастополеВ городе заболели еще 18 человек, смертельных случаев от коронавируса не было.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 140 человек, выздоровели – 98 310. Скончались за весь период 2 589 человек.COVID-19 в РоссииВ России выявлено 7 892 новых случая заболевания ковидом, умерли за сутки 37 человек. В медучреждения страны госпитализированы 1 116 человек с подтвержденным диагнозом. Это на 11,4% меньше показателя предыдущего дня.Выздоровели за сутки 9 818 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКовидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и СевастополеКакой кашель может "говорить" о туберкулезе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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