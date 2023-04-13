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Гроза с градом и шквалистым ветром: на Кубани объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Гроза с градом и шквалистым ветром: на Кубани объявлено штормовое
Гроза с градом и шквалистым ветром: на Кубани объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Гроза с градом и шквалистым ветром: на Кубани объявлено штормовое
Ливни с градом и грозой прогнозируются в Краснодарском крае в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T12:34
2023-04-13T12:34
кубань
штормовое предупреждение
погода
общество
краснодар
краснодарский край
республика адыгея
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ливни с градом и грозой прогнозируются в Краснодарском крае в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.В бассейне реки Кубань - Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Белореченском районах - возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности в непогоду.Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае и в четверг. По прогнозам метеорологов, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.Специалисты МЧС ранее предупредили, что на этой неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в ряде регионов России, в том числе Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.Кроме того, Автодор сообщил о надвигающемся на Ростовскую область трехдневном шторме. В связи с этим водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг РоссииПогодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской областиПогода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кубань, штормовое предупреждение, погода, общество, краснодар, краснодарский край, республика адыгея, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Гроза с градом и шквалистым ветром: на Кубани объявлено штормовое

МЧС: шторм с ливнями, грозой и градом обрушится на Краснодарский край 14 и 15 апреля

12:34 13.04.2023
 
© Фото: pixabay.comГроза
Гроза
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ливни с градом и грозой прогнозируются в Краснодарском крае в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
"В течение суток 14 апреля, а также ночью и утром 15 апреля местами в крае прогнозируют сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В бассейне реки Кубань - Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Белореченском районах - возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности в непогоду.
Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае и в четверг. По прогнозам метеорологов, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Специалисты МЧС ранее предупредили, что на этой неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в ряде регионов России, в том числе Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
Кроме того, Автодор сообщил о надвигающемся на Ростовскую область трехдневном шторме. В связи с этим водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки.
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КубаньШтормовое предупреждениеПогодаОбществоКраснодарКраснодарский крайРеспублика АдыгеяМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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