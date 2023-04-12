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Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области
Трехдневный шторм надвигается на Ростовскую область, водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки. Об... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T17:10
2023-04-12T17:10
2023-04-12T17:10
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ростовская область
трасса м-4 "дон"
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Трехдневный шторм надвигается на Ростовскую область, водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки. Об этом сообщает Автодор.Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок по трассе в эти дни, а если это невозможно - выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных условий.Как сообщалось, в конце марта на Ростовскую область обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. Протяженность пробки превышала 60 км, дорожники были вынуждены снять часть ограждений для разворота транспорта и расчищать дорогу бульдозерами и грейдерами. Вдоль трассы развернули пункты обогрева и временного размещения, где стихию пережидали эвакуированные из застрявших в пробке машин. Тогда власти Ростовской области ввели режим ЧС в пяти муниципалитетах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человекДвижение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны
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крым, россия, ростовская область, трасса м-4 "дон", штормовое предупреждение, транспорт, новости
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области
Трехдневная непогода прогнозируется в районе трассе М-4 "Дон" в Ростовской области