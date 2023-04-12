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Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области
Трехдневный шторм надвигается на Ростовскую область, водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки. Об... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T17:10
2023-04-12T17:10
крым
россия
ростовская область
трасса м-4 "дон"
штормовое предупреждение
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Трехдневный шторм надвигается на Ростовскую область, водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки. Об этом сообщает Автодор.Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок по трассе в эти дни, а если это невозможно - выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных условий.Как сообщалось, в конце марта на Ростовскую область обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. Протяженность пробки превышала 60 км, дорожники были вынуждены снять часть ограждений для разворота транспорта и расчищать дорогу бульдозерами и грейдерами. Вдоль трассы развернули пункты обогрева и временного размещения, где стихию пережидали эвакуированные из застрявших в пробке машин. Тогда власти Ростовской области ввели режим ЧС в пяти муниципалитетах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человекДвижение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны
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крым, россия, ростовская область, трасса м-4 "дон", штормовое предупреждение, транспорт, новости
Погодный апокалипсис прогнозируют на М-4 "Дон" в Ростовской области

Трехдневная непогода прогнозируется в районе трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

17:10 12.04.2023
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Трехдневный шторм надвигается на Ростовскую область, водителей призывают соблюдать меры безопасности на трассе М-4 "Дон" и по возможности отложить поездки. Об этом сообщает Автодор.

"Сегодня и до утра пятницы на М-4 "Дон" в Ростовской области ожидаются очень сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Не останавливайтесь на обочине, чтобы переждать пик ливня. Для этого есть АЗС и площадки отдыха", - говорится в Telegram-канале государственной компании.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок по трассе в эти дни, а если это невозможно - выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных условий.
Как сообщалось, в конце марта на Ростовскую область обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. Протяженность пробки превышала 60 км, дорожники были вынуждены снять часть ограждений для разворота транспорта и расчищать дорогу бульдозерами и грейдерами. Вдоль трассы развернули пункты обогрева и временного размещения, где стихию пережидали эвакуированные из застрявших в пробке машин. Тогда власти Ростовской области ввели режим ЧС в пяти муниципалитетах.
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КрымРоссияРостовская областьТрасса М-4 "Дон"Штормовое предупреждениеТранспортНовости
 
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