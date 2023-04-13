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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-13T10:00
2023-04-13T10:55
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По данным Крымского гидрометцентра, четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +11…16. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения паромы выполнили 3 140 рейсов.Переправиться на паромах в сторону Краснодарского края могут все грузовики, а на полуостров - только большегрузы с приоритетными грузами, то есть продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля

Минтранс: Керченская переправа 13 апреля работает в штатном режиме

10:00 13.04.2023 (обновлено: 10:55 13.04.2023)
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Переправа 13 апреля
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 апреля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +14…15 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Крымского гидрометцентра, четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +11…16. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 140 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 125 438 пассажиров, 109 616 автотранспортных средств и 12 618 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.
Переправиться на паромах в сторону Краснодарского края могут все грузовики, а на полуостров - только большегрузы с приоритетными грузами, то есть продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
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