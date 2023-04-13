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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля

Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 13 апреля

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-04-13T10:00

2023-04-13T10:00

2023-04-13T10:55

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По данным Крымского гидрометцентра, четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +11…16. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения паромы выполнили 3 140 рейсов.Переправиться на паромах в сторону Краснодарского края могут все грузовики, а на полуостров - только большегрузы с приоритетными грузами, то есть продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

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кубань

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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