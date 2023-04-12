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Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T11:41
2023-04-12T11:41
2023-04-12T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.Предпринимателя привлекли к уголовной ответственности по статье "мошенничество в особо крупном размере".В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный бюджету республики ущерб.Киевский районный суд Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджетаФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублейВ Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество
https://crimea.ria.ru/20210325/Perevozchik-iz-Yalty-razbogatel-na-12-mln-rubley-iz-za-lgotnikov---FSB-1119396633.html
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, закон и право, киевский районный суд симферополя, общество, транспорт
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
ФСБ: глава транспортной фирмы в Крыму получил 4 года условно за хищение 8 млн из бюджета
11:41 12.04.2023 (обновлено: 11:55 12.04.2023)