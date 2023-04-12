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Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T11:41
2023-04-12T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.Предпринимателя привлекли к уголовной ответственности по статье "мошенничество в особо крупном размере".В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный бюджету республики ущерб.Киевский районный суд Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджетаФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублейВ Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество
https://crimea.ria.ru/20210325/Perevozchik-iz-Yalty-razbogatel-na-12-mln-rubley-iz-za-lgotnikov---FSB-1119396633.html
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, закон и право, киевский районный суд симферополя, общество, транспорт
Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей

ФСБ: глава транспортной фирмы в Крыму получил 4 года условно за хищение 8 млн из бюджета

11:41 12.04.2023 (обновлено: 11:55 12.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Предприниматель предоставил в департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории на городских автобусных маршрутах №27 и 53, незаконно завладев денежными средствами из бюджета Республики Крым в размере более 7,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предпринимателя привлекли к уголовной ответственности по статье "мошенничество в особо крупном размере".
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25 марта 2021, 10:09
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Киевский районный суд Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.
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КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаЗакон и правоКиевский районный суд СимферополяОбществоТранспорт
 
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