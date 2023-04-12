https://crimea.ria.ru/20230412/perevozchik-v-krymu-poluchil-uslovnyy-srok-za-khischenie-8-mln-rubley-1128131482.html

Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей

Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей

Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T11:41

2023-04-12T11:41

2023-04-12T11:55

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

закон и право

киевский районный суд симферополя

общество

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874939_0:13:1600:913_1920x0_80_0_0_d7ee99cd9413de7a8c61952b4fc8d61a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Гендиректор транспортной кампании в Крыму получил условный срок за хищение восьми миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.Предпринимателя привлекли к уголовной ответственности по статье "мошенничество в особо крупном размере".В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный бюджету республики ущерб.Киевский районный суд Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджетаФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублейВ Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество

https://crimea.ria.ru/20210325/Perevozchik-iz-Yalty-razbogatel-na-12-mln-rubley-iz-za-lgotnikov---FSB-1119396633.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, закон и право, киевский районный суд симферополя, общество, транспорт