https://crimea.ria.ru/20230411/v-rossii-presekli-118-terroristicheskikh-prestupleniy--1128110996.html
В России пресекли 118 террористических преступлений
В России пресекли 118 террористических преступлений - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В России пресекли 118 террористических преступлений
В России с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молотые люди, в том числе... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T12:12
2023-04-11T12:12
2023-04-11T14:04
крым
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
национальный антитеррористический комитет (нак).
александр бортников
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В России с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молотые люди, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы "развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего, молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность".Бортников добавил, что серьезную угрозу также представляют попытки подготовки вооруженных нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящихся под влиянием идей запрещенной организации "Колумбайн"* и других деструктивных субкультур, таких как "Маньяки. Культ Убийц"*. По словам главы НАК, отдельные из этих движений координируются с территории Украины.Нападения в школах РоссииВ начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.В октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали по подозрению в покушении на убийство. Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*."Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* – неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в интернете культ насилия, увеличивая социальную напряженность. Организация "М.К.У"* создана украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Ячейки движения действуют в регионах России и Украины. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.В январе 2023 года Верховный суд РФ признал "М.К.У"* террористической организацией.*Террористические организации, запрещенные в России
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крым, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, антитеррор, новости
В России пресекли 118 террористических преступлений
Бортников: в России после начала СВО предотвратили 118 террористических преступлений
12:12 11.04.2023 (обновлено: 14:04 11.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В России с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молотые люди, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.
"С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние", – цитирует Бортникова пресс-служба ведомства.
В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы "развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего, молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность".
Бортников добавил, что серьезную угрозу также представляют попытки подготовки вооруженных нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящихся под влиянием идей запрещенной организации "Колумбайн"* и других деструктивных субкультур, таких как "Маньяки. Культ Убийц"*. По словам главы НАК, отдельные из этих движений координируются с территории Украины.
Нападения в школах России
В начале февраля ЧП произошло в школе в Химках. Словесный конфликт между двумя пятиклассницами закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали.
Ребенок сначала находился в реанимации, но с наступлением положительной динамики ее перевели в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и по факту халатности.
В октябре прошлого года в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом
своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший был госпитализирован. На следующий день нападавшего задержали
по подозрению в покушении на убийство. Как сообщили в прокуратуре РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима.
В сентябре прошлого года в школе №88 города Ижевск мужчина открыл огонь по ученикам и педагогам
. В результате происшествия погибли 13 человек – дети, учителя и охранники. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых.
Следователи установили личность напавшего – им оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. После ЧП правоохранители начали проверку его окружения и деятельности на предмет приверженности неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Выяснилось, что он сторонник идеологии "Колумбайна"*.
"Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* – неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в интернете культ насилия, увеличивая социальную напряженность. Организация "М.К.У"* создана украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Ячейки движения действуют в регионах России и Украины. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.
В январе 2023 года Верховный суд РФ признал "М.К.У"* террористической организацией.
*Террористические организации, запрещенные в России