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Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму и Севастополе может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму и Севастополе может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.На территории Крымского полуострова во вторник действует штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. В связи с этим крымские спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходитНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, краснодар, краснодарский край, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости, севастополь, республика адыгея
Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

МЧС: сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма и Севастополя

18:20 11.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму и Севастополе может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
"На текущей неделе из-за порывов ветра до 25 м/с и выпадения до 35-45 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории ряда областей и в европейской части страны — в Калининградской области, Республике Крым, Адыгее, Краснодарском крае и городе Севастополь", - говорится на сайте ведомства.
На территории Крымского полуострова во вторник действует штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. В связи с этим крымские спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.
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