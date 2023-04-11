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Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму и Севастополе может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T18:20

2023-04-11T18:20

2023-04-11T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму и Севастополе может быть нарушена из-за обильных осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.На территории Крымского полуострова во вторник действует штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с. В связи с этим крымские спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходитНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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