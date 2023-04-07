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ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.04.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T15:44
2023-04-07T15:44
донецк
донецкая народная республика (днр)
сво
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украина
россия
происшествия
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Также врио главы республики отметил, что украинские боевики обстреляли гражданское население, проявили "особую активность" в большой православный праздник – Благовещение."Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известноКак защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230309/pushilin-otsenil-perspektivy-vsu-perelomit-situatsiyu-v-donbasse-1127430889.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, денис пушилин, новости
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы

ВСУ ударили по центру Донецка: один погибший и 13 раненых

15:44 07.04.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия удара ВСУ по автопарку в Донецке
Последствия удара ВСУ по автопарку в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Последствия удара ВСУ по автопарку в Донецке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка. На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Также врио главы республики отметил, что украинские боевики обстреляли гражданское население, проявили "особую активность" в большой православный праздник – Благовещение.
"Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность", - подчеркнул он.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияПроисшествияДенис ПушилинНовости
 
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