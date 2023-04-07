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ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.04.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T15:44
2023-04-07T15:44
2023-04-07T15:44
донецк
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
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россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Также врио главы республики отметил, что украинские боевики обстреляли гражданское население, проявили "особую активность" в большой православный праздник – Благовещение."Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известноКак защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230309/pushilin-otsenil-perspektivy-vsu-perelomit-situatsiyu-v-donbasse-1127430889.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, денис пушилин, новости
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
ВСУ ударили по центру Донецка: один погибший и 13 раненых