https://crimea.ria.ru/20230407/vsu-obstrelyali-tsentr-donetska-est-zhertvy-1128042420.html

ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы

ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.04.2023

ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы

Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T15:44

2023-04-07T15:44

2023-04-07T15:44

донецк

донецкая народная республика (днр)

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

происшествия

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили из РСЗО по центру Донецка. К этому моменту известно об одном погибшем, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Также врио главы республики отметил, что украинские боевики обстреляли гражданское население, проявили "особую активность" в большой православный праздник – Благовещение."Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известноКак защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле – Минобороны

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донецк

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, денис пушилин, новости