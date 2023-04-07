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В Севастополе приостановлено движение катеров - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Севастополе приостановлено движение катеров
В Севастополе приостановлено движение катеров - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Севастополе приостановлено движение катеров
Движение катеров через Севастопольскую бухту временно остановлено по техническим причинам, не связанным с поломкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T14:22
2023-04-07T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение катеров через Севастопольскую бухту временно остановлено по техническим причинам, не связанным с поломкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.В пресс-службе ведомства уточнили, что речь не идет о поломке транспорта."Ничего серьезного – все в рабочем порядке. Катер не сломался, это просто профилактический осмотр", – сказали в дептрансе.Здесь уточнили, что движение предположительно будет восстановлено в ближайшее время: "Думаем, в течение часа".Движение морского транспорта по маршруту "Графская пристань – Северная" временно будет осуществляться с причала №144.Накануне, 6 апреля, в Севастополе была временно приостановлена паромная переправа.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля Ураганный ветер и грозы в Крыму: южный циклон уходит с полуострова
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РИА Новости Крым
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В Севастополе приостановлено движение катеров

В Севастополе временно остановлено движение катеров через бухту

14:22 07.04.2023 (обновлено: 14:36 07.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Движение катеров через Севастопольскую бухту временно остановлено по техническим причинам, не связанным с поломкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"По техническим причинам движение морского пассажирского транспорта по маршруту "Графская пристань – Северная" временно приостановлено", – говорится в сообщении дептранса.
В пресс-службе ведомства уточнили, что речь не идет о поломке транспорта.
"Ничего серьезного – все в рабочем порядке. Катер не сломался, это просто профилактический осмотр", – сказали в дептрансе.
Здесь уточнили, что движение предположительно будет восстановлено в ближайшее время: "Думаем, в течение часа".
Движение морского транспорта по маршруту "Графская пристань – Северная" временно будет осуществляться с причала №144.
Накануне, 6 апреля, в Севастополе была временно приостановлена паромная переправа.
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