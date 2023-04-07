https://crimea.ria.ru/20230407/mintrans-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-7-aprelya-1128028292.html

Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля

Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погодных по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

2023-04-07T10:06

2023-04-07T10:06

2023-04-07T10:07

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О погоде в Керченском проливе 7 апреляВ Керченском проливе благоприятные погодные условия, существенных осадков не прогнозируется.В министерстве напомнили, что работа паромной переправы зависит от погодных условий и порекомендовали водителям отслеживать прогноз погоды и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае приостановки работы паромов рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыСо дня запуска морского сообщения паромы выполнили 3 039 рейсов.На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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