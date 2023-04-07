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Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля
Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погодных по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
2023-04-07T10:06
2023-04-07T10:06
2023-04-07T10:07
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О погоде в Керченском проливе 7 апреляВ Керченском проливе благоприятные погодные условия, существенных осадков не прогнозируется.В министерстве напомнили, что работа паромной переправы зависит от погодных условий и порекомендовали водителям отслеживать прогноз погоды и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае приостановки работы паромов рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыСо дня запуска морского сообщения паромы выполнили 3 039 рейсов.На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
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Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля
Минтранс: штормовых предупреждений 7 апреля по Керченскому проливу нет
10:06 07.04.2023 (обновлено: 10:07 07.04.2023)
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погодных по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
О погоде в Керченском проливе 7 апреля
В Керченском проливе благоприятные погодные условия, существенных осадков не прогнозируется.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 7 апреля ветер в проливе северный 5-10 м/сек, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2000-4000 метров, волны 10-60 см. Температура воздуха +10…+12 градусов, температура воды в море +10 градусов", – уточняется Telegram-канал ведомства.
В министерстве напомнили, что работа паромной переправы зависит от погодных условий и порекомендовали водителям отслеживать прогноз погоды и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае приостановки работы паромов рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.
Работа Керченской переправы
Со дня запуска морского сообщения паромы выполнили 3 039 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 7 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 121 053 пассажира, 97 019 единиц автотранспорта и 12 081 железнодорожный вагон", – уточнили в Минтрансе.
На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.
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