https://crimea.ria.ru/20230406/v-sevastopole-ostanovlena-rabota-paromnoy-perepravy-v-artbukhte-1128008735.html
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T09:35
2023-04-06T09:35
2023-04-06T10:06
севастополь
транспорт
погода
крым
новости крыма
новости
северная сторона
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111753/50/1117535074_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_935d2a668fd9253537b8aad85fe94816.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. При этом катера, следующие маршрутами "Артиллерийская бухта - Радиогорка" и "Графская пристань-Северная" продолжают работу штатно.По данным транспортной дирекции, с утра в районе переправы западный ветер со скоростью до 15 м/с. Температуру воздуха днем поднимется до +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр РоссииВ Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111753/50/1117535074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb0c49c298b5b6b49cebe9ab201399f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, погода, крым, новости крыма, новости, северная сторона, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома
09:35 06.04.2023 (обновлено: 10:06 06.04.2023)