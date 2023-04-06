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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T09:35
2023-04-06T10:06
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. При этом катера, следующие маршрутами "Артиллерийская бухта - Радиогорка" и "Графская пристань-Северная" продолжают работу штатно.По данным транспортной дирекции, с утра в районе переправы западный ветер со скоростью до 15 м/с. Температуру воздуха днем поднимется до +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр РоссииВ Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции
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В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе временно остановлено движение морского парома

09:35 06.04.2023 (обновлено: 10:06 06.04.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром временно приостанавливает движение", - сказано в Telegram-канале ведомства.
При этом катера, следующие маршрутами "Артиллерийская бухта - Радиогорка" и "Графская пристань-Северная" продолжают работу штатно.
По данным транспортной дирекции, с утра в районе переправы западный ветер со скоростью до 15 м/с. Температуру воздуха днем поднимется до +14 градусов.
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СевастопольТранспортПогодаКрымНовости КрымаНовостиСеверная сторонаМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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