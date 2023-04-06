https://crimea.ria.ru/20230406/v-sevastopole-ostanovlena-rabota-paromnoy-perepravy-v-artbukhte-1128008735.html

В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте

В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T09:35

2023-04-06T09:35

2023-04-06T10:06

севастополь

транспорт

погода

крым

новости крыма

новости

северная сторона

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111753/50/1117535074_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_935d2a668fd9253537b8aad85fe94816.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановлено движение морского парома по маршруту "Артиллерийская бухта - Северная", сообщает в воскресенье дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. При этом катера, следующие маршрутами "Артиллерийская бухта - Радиогорка" и "Графская пристань-Северная" продолжают работу штатно.По данным транспортной дирекции, с утра в районе переправы западный ветер со скоростью до 15 м/с. Температуру воздуха днем поднимется до +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр РоссииВ Севастополе удорожание проезда вызвало рост инфляции

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, погода, крым, новости крыма, новости, северная сторона, морской транспорт, паромы и катера в севастополе