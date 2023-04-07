https://crimea.ria.ru/20230407/utrennie-tumany-i-dnevnoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1128024158.html

Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу

Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +13. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-07T00:01

2023-04-07T00:01

2023-04-06T20:31

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +13. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +11…13.На побережье полуострова осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем столбики термометров покажут до 13 градусов тепла.Ранее в региональном МЧС предупредили о возможных подтоплениях территорий после обильных осадков, которые выпали в Крыму в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьмиКрыму угрожают подтопленияГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов

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2023

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