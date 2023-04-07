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Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу
Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +13. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-07T00:01
2023-04-06T20:31
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +13. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +11…13.На побережье полуострова осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем столбики термометров покажут до 13 градусов тепла.Ранее в региональном МЧС предупредили о возможных подтоплениях территорий после обильных осадков, которые выпали в Крыму в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьмиКрыму угрожают подтопленияГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов
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Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму без осадков и до 13 градусов тепла

00:01 07.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +13. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В пятницу в Крыму без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +9…14; в горах +2…7", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +11…13.
На побережье полуострова осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории сухо. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем столбики термометров покажут до 13 градусов тепла.
Ранее в региональном МЧС предупредили о возможных подтоплениях территорий после обильных осадков, которые выпали в Крыму в среду.
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