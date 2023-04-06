https://crimea.ria.ru/20230406/nochnoy-obstrel-pvo-sbila-nad-melitopolem-shest-raket-himars-1128008204.html

Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS

Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS

В ночь на четверг над Мелитополем сбиты шесть ракет HIMARS, которые выпустили по городу украинские боевики. Об этос со ссылкой на экстренные службы региона... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T07:37

2023-04-06T07:37

2023-04-06T07:42

мелитополь

новости

новые регионы россии

происшествия

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всу (вооруженные силы украины)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Мелитополем сбиты шесть ракет HIMARS, которые выпустили по городу украинские боевики. Об этос со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.По предварительной информации, разрушений и жертв в городе нет.На встрече с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин указал, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионахПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаПострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии

https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

мелитополь

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, новости, новые регионы россии, происшествия, общество, пво, всу (вооруженные силы украины), безопасность