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Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS
Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS
В ночь на четверг над Мелитополем сбиты шесть ракет HIMARS, которые выпустили по городу украинские боевики. Об этос со ссылкой на экстренные службы региона... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T07:37
2023-04-06T07:42
мелитополь
новости
новые регионы россии
происшествия
общество
пво
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Мелитополем сбиты шесть ракет HIMARS, которые выпустили по городу украинские боевики. Об этос со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.По предварительной информации, разрушений и жертв в городе нет.На встрече с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин указал, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран.ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба. До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионахПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаПострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html
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мелитополь, новости, новые регионы россии, происшествия, общество, пво, всу (вооруженные силы украины), безопасность
Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS

Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет HIMARS – их сбила российская ПВО

07:37 06.04.2023 (обновлено: 07:42 06.04.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Мелитополем сбиты шесть ракет HIMARS, которые выпустили по городу украинские боевики. Об этос со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА Новости.
"В 02.03 (мск) 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, разрушений и жертв в городе нет.
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2 апреля, 11:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
На встрече с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин указал, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, они регулярно подвергаются обстрелам и террористическим атакам, в подготовке которых задействован потенциал третьих стран.
ВСУ регулярно обстреливают территории новых регионов России. Кроме того, в них периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в понедельник в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. По информации правоохранителей, сработала самодельная бомба.
До этого в Мариуполе аналогичным образом было совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины Москвина. Москвин получил легкую контузию, в госпитализации не нуждался.
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МелитопольНовостиНовые регионы РоссииПроисшествияОбществоПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность
 
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