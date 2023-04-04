https://crimea.ria.ru/20230404/za-sutki-vs-rf-likvidirovali-bolshe-400-ukrainskikh-boevikov-1127976889.html
За сутки ВС РФ ликвидировали больше 400 украинских боевиков
За сутки ВС РФ ликвидировали больше 400 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 04.04.2023
За сутки ВС РФ ликвидировали больше 400 украинских боевиков
За сутки российские военные уничтожили больше 400 украинских боевиков, 5 гаубиц и три склада с боеприпасами противника, об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T16:26
2023-04-04T16:26
2023-04-04T16:28
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили больше 400 украинских боевиков, 5 гаубиц и три склада с боеприпасами противника, об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском и Херсонском направленияхТак, на Купянском направлении силы "Западной" группировки войск нанесли поражение подразделениям противника, которые расположились в окрестностях населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области. Кроме того, силы противника будут разбиты возле Стельмаховки ЛНР.По информации Минобороны страны, на Херсонском направлении противник потерял за минувшие сутки около десятка военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля и две гаубицы Д-30.Под Красным ЛиманомНа Красно-Лиманском направлении под удары авиации ВС РФ, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" попали подразделения украинских боевиков в возле населенных пунктов Невское ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка ДНР.На Донецком и Южно-Донецком направленииНа Донецком направлении "Южная" группировка войск за сутки четкими ударами авиации и артиллерии уничтожили до 65-ти боевиков. Кроме того, были выведены из строя четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.За сутки на этих направлениях противник потерял в живой силе до 70-ти человек, две боевые бронемашины и гаубицу Д-20.Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесла поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96-ти районах.Также были разбиты три склада с артиллерийскими боеприпасами украинских боевиков у населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово ДНР и Орехов Запорожской области.Более того, в возле Константиновки в ДНР взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.В общей сложности с начала СВО ВС РФ уничтожили: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 БПЛА, 415 ЗРК, 8534 танка и других боевых бронемашин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 военных спецавтомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуКто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
https://crimea.ria.ru/20230404/kogda-nachnetsya-vozmozhnoe-kontrnastuplenie-i-doydut-li-vsu-do-kryma-1127973023.html
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За сутки ВС РФ ликвидировали больше 400 украинских боевиков
Минобороны РФ: за сутки российские военные ликвидировали больше 400 украинских боевиков
16:26 04.04.2023 (обновлено: 16:28 04.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили больше 400 украинских боевиков, 5 гаубиц и три склада с боеприпасами противника, об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском и Херсонском направлениях
Так, на Купянском направлении силы "Западной" группировки войск нанесли поражение подразделениям противника, которые расположились в окрестностях населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области. Кроме того, силы противника будут разбиты возле Стельмаховки ЛНР.
"Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны страны, на Херсонском направлении противник потерял за минувшие сутки около десятка военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Под Красным Лиманом
На Красно-Лиманском направлении под удары авиации ВС РФ, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" попали подразделения украинских боевиков в возле населенных пунктов Невское ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.
На Донецком и Южно-Донецком направлении
На Донецком направлении "Южная" группировка войск за сутки четкими ударами авиации и артиллерии уничтожили до 65-ти боевиков. Кроме того, были выведены из строя четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области", - говорится в сводке.
За сутки на этих направлениях противник потерял в живой силе до 70-ти человек, две боевые бронемашины и гаубицу Д-20.
Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесла поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96-ти районах.
Также были разбиты три склада с артиллерийскими боеприпасами украинских боевиков у населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово ДНР и Орехов Запорожской области.
Более того, в возле Константиновки в ДНР взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS", а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - отметили в ведомстве.
В общей сложности с начала СВО ВС РФ уничтожили: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 БПЛА, 415 ЗРК, 8534 танка и других боевых бронемашин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 военных спецавтомобиля.
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