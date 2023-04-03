https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-startovala-priemnaya-kampaniya-v-1-klass---pobity-rekordy--1127951005.html
В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды
В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды
В Севастополе за два дня с начала приемной кампании по зачислению в первый класс заявления подали родители более чем 1 200 детей, что уже на сотни больше, чем... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T19:45
2023-04-03T19:45
2023-04-03T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за два дня с начала приемной кампании по зачислению в первый класс заявления подали родители более чем 1 200 детей, что уже на сотни больше, чем за все время в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.Поскольку первые два дня приемной кампании выпали на выходные дни, заявления принимались только на Госуслугах, причем с текущего года Севастополь принимает заявки на федеральном портале, а не на региональном, как раньше.С сегодняшнего дня с документами можно прийти непосредственно в школу или направить их почтой.Глава депобразования отметил, что приемная кампания разбита на два этапа. В рамках первого, который продлится до 30 июня, будут набирать детей, которые живут на закрепленных к школам территориях и имеют первоочередное право зачисления. В приоритетной категории – дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также те, чьи родные или сводные братья или сестры уже учатся в той или иной школе.Второй этап начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В этот период, по словам Кривоноса, будут рассматриваться заявления от родителей первоклашек, не проживающих на закрепленных к школам территориях, при этом подать документы можно в любое образовательное учреждение, где есть вакансии.Всего, исходя из анализа информации о выпускниках детских садов, проведенного депобразования, в школы в 2023 году должны прийти не меньше 7 тысяч первоклассников.В Севастополе 68 школ, из них 63 государственных (действующих 62 – одна закрыта на капремонт). Ранее, как выяснил РИА Новости Крым, учителей не хватает как минимум в половине из них, а многие работают из работающих закрывают 1,5 – 2 ставки. Несколько вакансий учителей начальных классов пустуют. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России
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образование в крыму и севастополе, севастополь, крым, новости, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды
За два дня больше, чем за год: как в Севастополе стартовала приемной кампания в 1 класс
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за два дня с начала приемной кампании по зачислению в первый класс заявления подали родители более чем 1 200 детей, что уже на сотни больше, чем за все время в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.
"С 1 апреля открылся прием заявлений, и у нас на 8 утра 3 апреля только исключительно через портал Госуслуг подано уже 1 219 заявлений родителей. Это на 300 больше, чем за весь прошлый год", – сказал Кривонос.
Поскольку первые два дня приемной кампании выпали на выходные дни, заявления принимались только на Госуслугах, причем с текущего года Севастополь принимает заявки на федеральном портале, а не на региональном, как раньше.
С сегодняшнего дня с документами можно прийти непосредственно в школу или направить их почтой.
Глава депобразования отметил, что приемная кампания разбита на два этапа. В рамках первого, который продлится до 30 июня, будут набирать детей, которые живут на закрепленных к школам территориях и имеют первоочередное право зачисления. В приоритетной категории – дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также те, чьи родные или сводные братья или сестры уже учатся в той или иной школе.
Второй этап начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В этот период, по словам Кривоноса, будут рассматриваться заявления от родителей первоклашек, не проживающих на закрепленных к школам территориях, при этом подать документы можно в любое образовательное учреждение, где есть вакансии.
Всего, исходя из анализа информации о выпускниках детских садов, проведенного депобразования, в школы в 2023 году должны прийти не меньше 7 тысяч первоклассников.
В Севастополе 68 школ, из них 63 государственных (действующих 62 – одна закрыта на капремонт).
Ранее, как выяснил РИА Новости Крым, учителей не хватает
как минимум в половине из них, а многие работают из работающих закрывают 1,5 – 2 ставки. Несколько вакансий учителей начальных классов пустуют.
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