https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-startovala-priemnaya-kampaniya-v-1-klass---pobity-rekordy--1127951005.html

В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды

В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды

В Севастополе за два дня с начала приемной кампании по зачислению в первый класс заявления подали родители более чем 1 200 детей, что уже на сотни больше, чем... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T19:45

2023-04-03T19:45

2023-04-03T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за два дня с начала приемной кампании по зачислению в первый класс заявления подали родители более чем 1 200 детей, что уже на сотни больше, чем за все время в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.Поскольку первые два дня приемной кампании выпали на выходные дни, заявления принимались только на Госуслугах, причем с текущего года Севастополь принимает заявки на федеральном портале, а не на региональном, как раньше.С сегодняшнего дня с документами можно прийти непосредственно в школу или направить их почтой.Глава депобразования отметил, что приемная кампания разбита на два этапа. В рамках первого, который продлится до 30 июня, будут набирать детей, которые живут на закрепленных к школам территориях и имеют первоочередное право зачисления. В приоритетной категории – дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также те, чьи родные или сводные братья или сестры уже учатся в той или иной школе.Второй этап начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В этот период, по словам Кривоноса, будут рассматриваться заявления от родителей первоклашек, не проживающих на закрепленных к школам территориях, при этом подать документы можно в любое образовательное учреждение, где есть вакансии.Всего, исходя из анализа информации о выпускниках детских садов, проведенного депобразования, в школы в 2023 году должны прийти не меньше 7 тысяч первоклассников.В Севастополе 68 школ, из них 63 государственных (действующих 62 – одна закрыта на капремонт). Ранее, как выяснил РИА Новости Крым, учителей не хватает как минимум в половине из них, а многие работают из работающих закрывают 1,5 – 2 ставки. Несколько вакансий учителей начальных классов пустуют. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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