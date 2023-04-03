Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-pensionerka-ispisala-rayon-ukrainskoy-simvolikoy-1127954840.html
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T19:34
2023-04-03T19:34
севастополь
украина
происшествия
закон и право
умвд россии по севастополю
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_7007299c54db2d142ef6cd9543427a80.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских соцсетей, ее задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.58-летняя женщина рассказала полиции, что уже несколько месяцев делает это "в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам".Пенсионерка-граффитистка попалась правоохранителям после того, как местные жители опубликовали информацию о ее "творчестве" в нескольких ТГ-каналах. Злоумышленницу задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ.Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, которые подтверждают причастность задержанной к правонарушению.Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ее санкции предусматривают принудительные работы и ограничение свободы до 3 лет, а также лишение свободы на такой же срок.Это не первый подобный случай в Севастополе. В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииВ Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
севастополь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_006a4c10a0e10f7023fd7d0adab58ab7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, украина, происшествия, закон и право, умвд россии по севастополю, общество
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой

Пенсионерка в Севастополе рисовала и снимала на видео украинскую символику для соцсетей

19:34 03.04.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских соцсетей, ее задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
58-летняя женщина рассказала полиции, что уже несколько месяцев делает это "в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам".
"Свою противоправную деятельность она фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических Telegram-каналах", – уточнили в полиции.
Пенсионерка-граффитистка попалась правоохранителям после того, как местные жители опубликовали информацию о ее "творчестве" в нескольких ТГ-каналах. Злоумышленницу задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, которые подтверждают причастность задержанной к правонарушению.
Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ее санкции предусматривают принудительные работы и ограничение свободы до 3 лет, а также лишение свободы на такой же срок.
Это не первый подобный случай в Севастополе. В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в Евпатории
В Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне
Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
 
СевастопольУкраинаПроисшествияЗакон и правоУМВД России по СевастополюОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"
20:39Украинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняют
20:36Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно
20:12Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма
19:45В Севастополе стартовала приемная кампания в 1 класс - побиты рекорды
19:34В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
19:29Политолог объяснил подоплеку инициативы Лукашенко о мире на Украине
19:16Смогут ли США додавить Израиль в вопросе поставок оружия Украине
18:57В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в городские советы
18:40Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
18:26Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
18:22Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ 4:50
17:53Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт
17:16Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить
16:56Где ВСУ несут наибольшие потери
16:44Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым
16:32Армия России нанесла удары по 79 артподразделениям ВСУ
16:05Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован
15:37В Крыму поезд насмерть сбил человека
15:33Главы 19 муниципалитетов Крыма ответят за срыв работ
Лента новостейМолния