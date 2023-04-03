https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-pensionerka-ispisala-rayon-ukrainskoy-simvolikoy-1127954840.html

В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой

В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой

В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T19:34

2023-04-03T19:34

2023-04-03T19:34

севастополь

украина

происшествия

закон и право

умвд россии по севастополю

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских соцсетей, ее задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.58-летняя женщина рассказала полиции, что уже несколько месяцев делает это "в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам".Пенсионерка-граффитистка попалась правоохранителям после того, как местные жители опубликовали информацию о ее "творчестве" в нескольких ТГ-каналах. Злоумышленницу задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ.Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, которые подтверждают причастность задержанной к правонарушению.Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ее санкции предусматривают принудительные работы и ограничение свободы до 3 лет, а также лишение свободы на такой же срок.Это не первый подобный случай в Севастополе. В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииВ Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, украина, происшествия, закон и право, умвд россии по севастополю, общество