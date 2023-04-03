https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-pensionerka-ispisala-rayon-ukrainskoy-simvolikoy-1127954840.html
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T19:34
2023-04-03T19:34
2023-04-03T19:34
севастополь
украина
происшествия
закон и право
умвд россии по севастополю
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских соцсетей, ее задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.58-летняя женщина рассказала полиции, что уже несколько месяцев делает это "в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам".Пенсионерка-граффитистка попалась правоохранителям после того, как местные жители опубликовали информацию о ее "творчестве" в нескольких ТГ-каналах. Злоумышленницу задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ.Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, которые подтверждают причастность задержанной к правонарушению.Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ее санкции предусматривают принудительные работы и ограничение свободы до 3 лет, а также лишение свободы на такой же срок.Это не первый подобный случай в Севастополе. В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииВ Севастополе рецидивист готовил еду на Вечном огне Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, украина, происшествия, закон и право, умвд россии по севастополю, общество
В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой
Пенсионерка в Севастополе рисовала и снимала на видео украинскую символику для соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка несколько месяцев рисовала на объектах городской инфраструктуры украинскую символику и политические надписи специально для украинских соцсетей, ее задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
58-летняя женщина рассказала полиции, что уже несколько месяцев делает это "в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам".
"Свою противоправную деятельность она фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических Telegram-каналах", – уточнили в полиции.
Пенсионерка-граффитистка попалась правоохранителям после того, как местные жители опубликовали информацию о ее "творчестве" в нескольких ТГ-каналах. Злоумышленницу задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, которые подтверждают причастность задержанной к правонарушению.
Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ее санкции предусматривают принудительные работы и ограничение свободы до 3 лет, а также лишение свободы на такой же срок.
Это не первый подобный случай
в Севастополе. В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка ночью раскрасила стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. На женщину завели уголовное дело.
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