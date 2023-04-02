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Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
Обвиняемый в убийстве собственных матери и бабушки житель Алушты отправлен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T13:21
2023-04-02T13:21
2023-04-02T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве собственных матери и бабушки житель Алушты отправлен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Ранее жителю Алушты предъявили обвинение в убийстве собственных матери и бабушки. 33-летний мужчина задушил родственниц из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Прокуратура Крыма взяла расследования уголовного дела на контроль.Арест обвиняемого"Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено", - сообщили в пресс-служба надзорного ведомства в воскресенье. Правоохранители продолжают расследование происшествия.Детали трагедииКак писал сайт РИА Новости Крым, 31 марта 34-летний мужчина, находясь по месту жительства в квартире по улице Краснофлотской, задушил мать 1961 года рождения и бабушку 1937 года рождения.Тревогу забили коллеги убитой матери после того, как женщина не вышла на работу. Прибывшие по ее месту жительства правоохранители обнаружили тела убитых и подозреваемого. Его задержали. На допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил свой поступок тем, что мама и бабушка планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковВ Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенкаУбил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии
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алушта, прокуратура республики крым, происшествия, крым, новости, новости крыма
Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
Прокуратура: задушивший мать и бабушку житель Алушты отправлен под стражу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве собственных матери и бабушки житель Алушты отправлен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Ранее жителю Алушты предъявили обвинение в убийстве собственных матери и бабушки
. 33-летний мужчина задушил родственниц из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Прокуратура Крыма взяла расследования уголовного дела на контроль.
Арест обвиняемого
"Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено", - сообщили в пресс-служба надзорного ведомства в воскресенье. Правоохранители продолжают расследование происшествия.
Детали трагедии
Как писал сайт РИА Новости Крым, 31 марта 34-летний мужчина, находясь по месту жительства в квартире по улице Краснофлотской, задушил мать 1961 года рождения и бабушку 1937 года рождения.
Тревогу забили коллеги убитой матери после того, как женщина не вышла на работу. Прибывшие по ее месту жительства правоохранители обнаружили тела убитых и подозреваемого. Его задержали. На допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил свой поступок тем, что мама и бабушка планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел.
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