https://crimea.ria.ru/20230402/zadushivshiy-mat-i-babushku-zhitel-alushty-vzyat-pod-strazhu-1127929692.html

Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу

Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу

Обвиняемый в убийстве собственных матери и бабушки житель Алушты отправлен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T13:21

2023-04-02T13:21

2023-04-02T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве собственных матери и бабушки житель Алушты отправлен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Ранее жителю Алушты предъявили обвинение в убийстве собственных матери и бабушки. 33-летний мужчина задушил родственниц из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Прокуратура Крыма взяла расследования уголовного дела на контроль.Арест обвиняемого"Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено", - сообщили в пресс-служба надзорного ведомства в воскресенье. Правоохранители продолжают расследование происшествия.Детали трагедииКак писал сайт РИА Новости Крым, 31 марта 34-летний мужчина, находясь по месту жительства в квартире по улице Краснофлотской, задушил мать 1961 года рождения и бабушку 1937 года рождения.Тревогу забили коллеги убитой матери после того, как женщина не вышла на работу. Прибывшие по ее месту жительства правоохранители обнаружили тела убитых и подозреваемого. Его задержали. На допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил свой поступок тем, что мама и бабушка планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковВ Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенкаУбил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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