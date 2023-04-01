https://crimea.ria.ru/20230401/v-sele-pod-simferopolem-dvoe-sutok-ne-budet-vody-1127918543.html

В селе под Симферополем двое суток не будет воды

В селе под Симферополем двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.04.2023

В селе под Симферополем двое суток не будет воды

В селе Мирное под Симферополем из-за переустройства магистрального трубопровода больше двух суток не будет воды. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T12:55

2023-04-01T12:55

2023-04-01T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В селе Мирное под Симферополем из-за переустройства магистрального трубопровода больше двух суток не будет воды. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что переподключение участков трубопровода на временные линии начнутся 3 апреля в 23:00.По данным компании, основной объем работ планируется выполнить к 23:00 4 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6:00 5 апреля. На время выполнения работ для населения организуют подвоз питьевой воды."Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды!" - предупредили в "Воде Крыма".Кроме того, в субботу, 1 апреля, без воды ориентировочно до 20:00 остаются жители симферопольского поселка Давыдовка. Там идут работы по замене участка трубопровода.Читайте также на РИА Новости Крым:Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязиУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуВода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО

https://crimea.ria.ru/20230329/tysyacha-metrov-pod-zemley-kak-stroyat-tonnelnyy-vodovod-na-yuzhnyy-bereg-1127854683.html

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