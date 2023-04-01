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В селе под Симферополем двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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В селе под Симферополем двое суток не будет воды
В селе под Симферополем двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.04.2023
В селе под Симферополем двое суток не будет воды
В селе Мирное под Симферополем из-за переустройства магистрального трубопровода больше двух суток не будет воды. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T12:55
2023-04-01T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В селе Мирное под Симферополем из-за переустройства магистрального трубопровода больше двух суток не будет воды. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что переподключение участков трубопровода на временные линии начнутся 3 апреля в 23:00.По данным компании, основной объем работ планируется выполнить к 23:00 4 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6:00 5 апреля. На время выполнения работ для населения организуют подвоз питьевой воды."Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды!" - предупредили в "Воде Крыма".Кроме того, в субботу, 1 апреля, без воды ориентировочно до 20:00 остаются жители симферопольского поселка Давыдовка. Там идут работы по замене участка трубопровода.Читайте также на РИА Новости Крым:Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязиУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуВода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
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В селе под Симферополем двое суток не будет воды

В Мирном под Симферополем с 3 по 5 апреля не будет воды из-за работ на магистральных сетях

12:55 01.04.2023 (обновлено: 12:56 01.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В селе Мирное под Симферополем из-за переустройства магистрального трубопровода больше двух суток не будет воды. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Отмечается, что переподключение участков трубопровода на временные линии начнутся 3 апреля в 23:00.
"На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: с. Мирное (СТ "Дзержинец", квартал "Богдановка"). Возможны перебои водоснабжения в с. Мирное в часы пикового водопотребления", - уточнили на предприятии.
По данным компании, основной объем работ планируется выполнить к 23:00 4 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6:00 5 апреля. На время выполнения работ для населения организуют подвоз питьевой воды.
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"Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды!" - предупредили в "Воде Крыма".
Кроме того, в субботу, 1 апреля, без воды ориентировочно до 20:00 остаются жители симферопольского поселка Давыдовка. Там идут работы по замене участка трубопровода.
"Осуществляется замена аварийного участка трубопровода длиной около 20 м. Длительность работ связана с глубиной залегания трубы (более 5 м) и наличием смежных коммуникаций. Наши специалисты делают все возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее, воды не будет еще ориентировочно до 20:00", - предупредили в организации.
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