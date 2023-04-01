https://crimea.ria.ru/20230401/tsentrobank-prodlil-ogranicheniya-na-perevody-deneg-za-rubezh-1127920365.html

Центробанк продлил ограничения на переводы денег за рубеж

Центробанк продлил ограничения на переводы денег за рубеж - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Центробанк продлил ограничения на переводы денег за рубеж

Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T14:58

2023-04-01T14:58

2023-04-01T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора."Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица – резиденты из дружественных стран – по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", – сообщили в Центробанке.Отмечается, что лимиты на перечисления через системы денежных переводов в течение месяца также сохраняются: сумма не должна превышать 10 тысяч долларов США или в другой иностранной валюте – в эквиваленте."Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", – уточняет пресс-служба регулятора.Работающие в РФ физлица-нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Такое право есть у представителей всех стран, как дружественных, так и недружественных.Физическим лицам – нерезидентам из недружественных стран, которые не работают в России, а также юридическим лицам из таких государств переводить средства за рубеж запрещено. Ограничение не касается иностранных компаний, которые не контролируются российскими компаниями и физлицами."Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", – добавили в Центробанке.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнениеВ Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма

https://crimea.ria.ru/20221231/putin-razreshil-raschety-v-valyute-s-nedruzhestvennymi-stranami-1126224153.html

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россия, банк россии, экономика, общество, новости