https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики" - РИА Новости Крым, 30.03.2023

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T20:44

2023-03-30T20:44

2023-03-30T20:48

дмитрий киселев

союз журналистов россии

медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики", пишет РИА Новости.Церемония вручения премии прошла в Москве 30 мартаПочетного звания "Легенда российской журналистки" удостоены главные редактора газет "Вечерняя Москва" Александр Куприянов, "Труд" Валерий Симонов, "Крымская правда" Михаил Бахарев и другие.Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награжден первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, посмертно награжден редактор херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков, награду получала его жена. Медаль За отвагу вручили корреспонденту "Таврии" Даниилу Черных. Госнаграды вручал глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.Читайте также на РИА Новости Крым:О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью КиселевуСанкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕССтартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, союз журналистов россии, медиагруппа "россия сегодня", новости, общество, россия