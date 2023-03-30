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СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики" - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики" - РИА Новости Крым, 30.03.2023
СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T20:44
2023-03-30T20:48
дмитрий киселев
союз журналистов россии
медиагруппа "россия сегодня"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики", пишет РИА Новости.Церемония вручения премии прошла в Москве 30 мартаПочетного звания "Легенда российской журналистки" удостоены главные редактора газет "Вечерняя Москва" Александр Куприянов, "Труд" Валерий Симонов, "Крымская правда" Михаил Бахарев и другие.Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награжден первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, посмертно награжден редактор херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков, награду получала его жена. Медаль За отвагу вручили корреспонденту "Таврии" Даниилу Черных. Госнаграды вручал глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.Читайте также на РИА Новости Крым:О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью КиселевуСанкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕССтартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дмитрий киселев, союз журналистов россии, медиагруппа "россия сегодня", новости, общество, россия
СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

СЖР присвоил Дмитрию Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

20:44 30.03.2023 (обновлено: 20:48 30.03.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония награждения лауреатов премии "Золотое перо России"-2023 СЖР
Церемония награждения лауреатов премии Золотое перо России-2023 СЖР - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики", пишет РИА Новости.
Церемония вручения премии прошла в Москве 30 марта

"Любой мир - это результат войны. Мира после Второй мировой войны хватило до наших дней. Сейчас идет война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и для Союза журналистов это важнейший период в жизни. Будем ему соответствовать", - сказал Дмитрий Киселев во время церемонии.

Почетного звания "Легенда российской журналистки" удостоены главные редактора газет "Вечерняя Москва" Александр Куприянов, "Труд" Валерий Симонов, "Крымская правда" Михаил Бахарев и другие.
Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награжден первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, посмертно награжден редактор херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков, награду получала его жена. Медаль За отвагу вручили корреспонденту "Таврии" Даниилу Черных. Госнаграды вручал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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