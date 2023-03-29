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Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ
Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления подразделений вооруженных сил Украины в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления подразделений вооруженных сил Украины в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ."Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Семеновка ДНР уничтожен узел связи противника.В целом российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.Также средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников и сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Также сообщалось, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомРоссийские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBОсвобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
https://crimea.ria.ru/20230328/kontrnastuplenie-vsu-chem-otvetit-armiya-rossii-1127819457.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ

МО: армия России уничтожила 4 пункта управления подразделений и один узел связи ВСУ

16:00 29.03.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления подразделений вооруженных сил Украины в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Семеновка ДНР уничтожен узел связи противника.
В целом российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
Также средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников и сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также сообщалось, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили более 500 военнослужащих и более 40 единиц техники противника.
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